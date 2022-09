Santos con dificultades intelectuales

¡No tienes que sacar buenas notas para ser santo!





Aunque hay innumerables santos a quienes el mundo consideraría genios, no existe un requisito intelectual previo para la canonización.

Las personas con discapacidad intelectual están llamadas a la santidad tanto como cualquier otra persona creada a imagen y semejanza de Dios, creada para dar y recibir amor.

Los santos que hoy podrían considerarse discapacitados intelectuales (o cuyas discapacidades de aprendizaje fueron tales que fueron ridiculizados y dejados de lado) pueden ser testigos de aquellos con experiencias similares.

Y pueden recordarnos a todos que nuestro valor no radica en lo que podemos hacer o lograr sino en el amor del Padre por nosotros.

San José de Cupertino (1603-1663)

Este hombre italiano fue ridiculizado por sus dificultades intelectuales y sociales. Llamado «el Gaper» porque pasó la mayor parte de su infancia mirando fijamente con la boca abierta, José apenas sabía leer y escribir y con frecuencia estallaba en ira.

A menudo se apagaba en medio de una oración y volvía a mirar al vacío, ya sea por éxtasis religioso o como resultado de alguna neurodivergencia; muchos eruditos hoy creen que pudo haber sido autista.

Las diferencias de José fueron objeto de burla por parte de sus vecinos e incluso de los frailes de la comunidad franciscana a la que se unió.

Por su gran santidad, se le pidió a José que estudiara para el sacerdocio, aunque no había duda de que no estaba calificado intelectualmente. Pero (¡milagrosamente!) José pasó el examen necesario y fue ordenado.

A lo largo de su sacerdocio, fue conocido no solo por su evidente discapacidad intelectual, sino también por sus experiencias místicas, incluida la levitación frecuente, todo lo cual lo llevó a la intimidación y el abuso por parte de sus hermanos en religión.

Pero mientras muchos lo trataron con dureza, otros fueron edificados por el Padre gracias a él.

Conmovían los súbitos momentos de piedad de José (cuando se arrodillaba en medio del lavado de los platos y empezaba a meditar, por ejemplo), su implacable amabilidad y despreocupación y su absoluta humildad.

Santa Águeda Kim A-gi (1787-1839)

Fue una mujer coreana que anhelaba ser bautizada. Sin embargo, su discapacidad intelectual le impidió aprender la fe.

Incluso el Ave María era demasiado para ella. Cuando se le pedía que recitara varias oraciones, Agatha decía: “Solo conozco a Jesús y María”.

No importaba cuánto lo intentara, no podía memorizar nada y se le negó el bautismo (en un momento en que la Iglesia católica en Corea había estado sin sacerdotes durante una generación, y los fieles no sabían que la agudeza teológica no es un requisito previo para el bautismo).

Pero cuando la arrestaron y le ordenaron denunciar la fe bajo tortura, la respuesta de Agatha fue la misma: “Solo conozco a Jesús y María”. Fue bautizada en prisión poco antes de su martirio.

Santa Bernadette Soubirous (1844-1879)

Tuvo tantas dificultades para aprender que a los 14 años todavía no sabía contar y aún no había hecho su Primera Comunión porque no podía responder las preguntas necesarias del catecismo.

Pero fue precisamente esta dificultad la que ganó la confianza del sacerdote de Bernardita cuando le reveló que Nuestra Señora se le había aparecido.

Bernadette no sabía leer y hablaba un dialecto local, sin ningún conocimiento de francés.

Entonces, cuando declaró que la Señora era “la Inmaculada Concepción”, su sacerdote estaba convencido de que Bernadette no podía haber inventado la historia, simplemente no era capaz de hacerlo.

Terminadas las apariciones de Lourdes, Bernardita ingresó en un convento, donde sus dificultades intelectuales continuaron complicando su vida.

En una ocasión, su madre superiora se desesperó por encontrar un trabajo para la hermana menor y dijo: «Es un poco estúpida y no sirve para nada».

A Bernadette se le encomendó la oración, lo que podía hacer bastante bien incluso sin mucha educación.

Y pasó el resto de su vida complaciendo a Dios en el convento, independientemente de lo que pensaran las otras Hermanas.

San Zhang Huailu (1843-1900)

Nació en una familia no cristiana en China, pero aprendió sobre el Evangelio y anhelaba saber más.

Aunque su familia se opuso a él, se inscribió en clases de catecismo cuando tenía casi 60 años.

Allí descubrió que era completamente incapaz de aprender ninguna de las oraciones que los niños que aprendían a su lado absorbían con tanta facilidad.

Aunque estaba avergonzada de sus dificultades, Huailu perseveró. “Pase lo que pase, amo a Dios con todo mi corazón”, dijo. “Dios salve mi alma. No importa que no sepa leer”.

Durante la Rebelión de los Bóxers, los catecúmenos huyeron en busca de seguridad fuera del pueblo donde su fe era bien conocida.

Pero en este punto, Huailu estaba enferma y fue atrapada por criminales que trabajaban con los rebeldes.

Sintiendo lástima por él, les dijeron a los boxers que él no era verdaderamente cristiano, ya que no podía decir ninguna oración cristiana.

Aunque podría haber permanecido en silencio y aceptado este indulto, Huailu se negó a presentarse como no cristiano. Insistió en que era un seguidor de Jesús y fue ejecutado sumariamente.

Santa María Bertilla Boscardin (1888-1922)

Fue ridiculizada por sus dificultades intelectuales por su familia, compañeros de clase e incluso su pastor.

Solo fue aceptada en la vida religiosa con grandes reservas y se la obligó a realizar las tareas más insignificantes hasta que sus superiores religiosos descubrieron accidentalmente que la Hermana analfabeta y apenas tolerada era una enfermera brillante.

Los niños que estaban locos por el miedo se calmaban casi instantáneamente ante ella. Era valiente además de amable y talentosa.

Cuando los ataques aéreos amenazaron el hospital en la Primera Guerra Mundial, la Hna. Bertilla insistió en quedarse con los pacientes que no podían ser trasladados.

En un momento, un superior celoso la llevó a la lavandería. En cuatro meses, la Hna. Bertilla había sido devuelta al hospital y nombrada supervisora de sala.

Se desempeñó como enfermera (a pesar del juicio y los celos de los demás) hasta que murió de cáncer a los 34 años.