Victoria y David Beckham mantienen a su hija fuera de las redes sociales

Sobre esta cuestión que muchos padres se plantean, las declaraciones de la ex Spice Girls pueden ser una razón cien por cien convincente

Victoria y David Beckham aparecen últimamente en los medios de comunicación no tanto por su perfil de famosos consagrados en el mundo de la moda, el espectáculo y el deporte, sino más bien en calidad de padres. En abril, los Beckham coparon todas las portadas por la boda de su hijo Brooklyn, que se casó con Nicola Peltz. Brooklyn, que tiene 23 años, contrajo matrimonio con dos años menos que cuando lo hicieron sus padres en 1999.

Ahora, Victoria Beckham ha mostrado cómo son a la hora de lidiar con la preadolescencia de su hija pequeña, Harper. La niña cumple 10 años precisamente este 10 de julio.

Al igual que en muchas familias, las redes sociales son una cuestión altamente difícil de lidiar para los padres. ¿A qué edad comenzar a permitir el uso de móvil a tus hijos? Y cuando ya tienen móvil con internet, ¿cómo dar acceso a lo importante o inocuo y en cambio frenar los peligros?

A Victoria Beckham le han preguntado recientemente sobre su desempeño como madre y la cantante, modelo y empresaria no ha tenido reparo en decir con qué criterio actúa con la pequeña Harper.

Miedo a la crueldad de algunos en internet

En una entrevista publicada por Vogue Australia este mes de julio, mamá Beckham dice claramente: «Harper no está en las redes sociales». Evidentemente, por decisión de ella y su esposo. Lo hacen porque Victoria considera que a su hija, de exponerse a las redes, podría acecharle -como a otras niñas de su edad- el peligro del bodyshaming, esto es, la experiencia de avergonzarse del propio cuerpo a causa de los comentarios negativos que se reciben sobre él.

“Ver cómo de cruel puede ser la gente [on line], sí, realmente [me preocupa]”, confesó la famosa madre. Así que explicó: “Harper no está en las redes sociales, por lo que no tenemos que preocuparnos por eso todavía”.

De hecho, en el propio perfil de Victoria Beckham en Instagram, almacena fotos de sus tres hijos mayores con apartados diferentes, pero no hay un espacio dedicado a Harper en solitario. La niña aparece en el álbum familiar solamente y en algunos posts como este: