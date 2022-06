“Padre, diga algo a mi hijo, no quiere casarse”: La respuesta del Papa sorprende

El Papa arranca risas y aplausos en la misa conclusiva del X Encuentro Mundial de las Familias en Roma y realiza un importante envío misionero a las familias del mundo

“Queridos padres, si ayudáis a vuestros hijos a que descubran y acojan su vocación, veréis que ellos estarán “aferrados” a esta misión (familiar) y tendrán la fuerza de afrontar y superar las dificultades de la vida”.

Esto dijo el papa Francisco en su homilía final con motivo del X Encuentro Mundial de las Familias, que se celebrará en Roma del 22 al 26 de junio de 2022, sobre el tema: «El amor familiar: vocación y camino de santidad”. Al final lanzó un importante envío misionero a las familias del mundo.

«La familia es el lugar del encuentro, del compartir, del salir de sí mismos para acoger a los otros y estar cerca de ellos. Es el primer lugar donde se aprende a amar. No lo olviden: La familia es el primer lugar donde se aprende a amar».

Francisco ha centrado su homilía en el tema de la responsabilidad de los padres sobre sus hijos en la visión que ellos tienen del matrimonio y de la familia y para que arriesguen a conformar un “nuevo nido”.

Asimismo, ha ampliado el texto preparado con ejemplos concretos. Por ejemplo la señora que le pide consejo porque está desesperada; su hijo no quería casarse y permanecía cómodo en casa.

La respuesta del Papa a la madre – narrada por él- ha arrancado los aplausos y las sonrisas de la multitud en la Plaza de San Pedro, este sábado 25 de junio de 2025.

El Pontífice aseguró que “la apuesta por el amor familiar es valiente, se necesita coraje para casarse. Vemos tantos jóvenes que no tienen la valentía de casarse».

“Las madres – continuó- me dicen a menudo: “Padre, haga algo, diga algo a mi hijo que no se quiere casar, tiene 37 años”- “Pero, Señora, no le planche las camisas y comience usted a empujarlo para que salga del nido”, afirmó el Papa arrancado risas y aplausos a las numerosas familias presentes en la misa.

El Papa ha invitado a no proteger demasiado a los hijos, poniéndolos en una caja de cristal, sino a educarles a través del ejemplo para que ellos mismos se inspiren de la vida matrimonial llevada adelante por sus padres.

Por favor no tomen el camino fácil…

Ante 2000 delegados de 120 naciones, representantes las familias de cinco continentes, el Papa afirmó que “el amor familiar empuja a los hijos a volar también”.

Un amor familiar que – dijo – “no es posesivo”, está lleno de libertad. Y, añadió que todas las familias tienen crisis: “en el momento difícil…Por favor no tomen el camino fácil: “Regreso con mi madre. ¡No! Sigan adelante con este valiente desafío.

Habrá momentos difíciles, habrá momentos duros, pero siempre sigan adelante…junto con tu marido, con tu esposa. No apaguen la chispa que llevaban dentro”. El Papa ha pedido “redescubrir el amor y esto nos ayudará tanto en los momentos de crisis”.

La Iglesia están en vosotros

“La Iglesia está con vosotros, es más, la Iglesia está en vosotros. De hecho, la Iglesia nació de una Familia, la de Nazaret, y está formada principalmente por familias”, expresó.

El Papa rezó: “Que el Señor os ayude cada día a permanecer en la unidad, en la paz y en la alegría, también en la perseverancia en los momentos difíciles; aquella perseverancia fiel que nos hace vivir mejor y mostrando a todos que Dios es amor y comunión de vida”.

El problema, dijo el Obispo de Roma, al inicio de la homilía, es que el hombre moderno, enamorado de la libertad, «quiere liberarse de toda forma de prisión», ya sea cultural, social o económica.

La libertad interior

Sin embargo, cree que esta búsqueda individualista, guiada por una «tendencia al egoísmo», enmascara a menudo la falta de «la mayor libertad» dada al hombre: su «libertad interior», es decir, una libertad volcada totalmente «hacia el amor».

El Pontífice asistió a toda la misa, pero fue presidida en su lugar por el cardenal Kevin Farrell, prefecto del Dicasterio para la Familia, los Laicos y la Vida.

El pontífice, que tiene una rodilla maltrecha, no estaba en silla de ruedas y se levantó varias veces con la ayuda de un bastón.

Envío misionero de las familias

Por último, el pontífice ha lanzado un importante envío misionero a las familias: