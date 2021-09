Cómo deben usar los niños las pantallas en casa y en la escuela

"Sharenting", chupete electrónico... La experta Anna Plans señala los tips esenciales para padres y educadores

El comienzo de curso es un buen momento para que los padres sepan qué deben tener en cuenta a la hora de que sus hijos empleen las pantallas. Pero la realidad es que cualquier día del año es bueno para reforzar la educación digital de los hijos y alumnos. Esto afecta tanto a la vida familiar en casa como en el colegio.

Anna Plans, experta en educación, madre de familia y autora del libro «Respeta mi sexualidad», propone un «mapa» de consejos para orientar a las familias y a los educadores.

1 Edad

Cuestiónate la madurez de tus hijos antes de dar cualquier paso. Esto es imprescindible para que adoptemos las decisiones con acierto:

Menores de 0 a 5 años : 0 pantallas.

A partir de 6 años: no más de una hora y acompañados y supervisados.

Hasta los 12: nunca más de 2 horas, acompañados y supervisados.

Siempre: no más de 2 horas.

2 Contenidos

Busca contenidos apropiados a su edad. Puedes encontrar en contraste.info.

Importante: que tus hijos no tengan cuenta propia en las redes sociales como mínimo hasta los 14 años (que es -en teoría- la edad mínima para darse de alta en las redes sociales sin consentimiento paterno). Lo ideal es aplazarlo lo máximo posible, especialmente si los padres no saben cómo funcionan.

Plus: Si a los 12 crees que necesita un móvil, cómprale uno que no sea smartphone.

3 Tu ejemplo es fundamental

Yo (mamá, papá, educador/a), ¿cómo uso las pantallas?

Ser ejemplo es vital. Ten en cuenta que el órgano educativo por excelencia es el ojo. Es difícil poner límites a un menor (un hijo, un alumno) cuando los propios educadores no nos lo ponemos.

No caigamos en la trampa de la propia comodidad: les dejamos que estén con las pantallas para que no nos molesten cuando descansamos o trabajamos. Dejar a un niño ante una pantalla porque así nos deja trabajar es lo que se llama un chupete electrónico. Es la antesala de futuras peleas en unos años.

No expongamos la vida de nuestros hijos en las redes (sharenting).

4 Formación.

¿Qué efecto producen las pantallas en el desarrollo del cerebro de los menores? Los educadores debemos formarnos al respecto. Pide un taller a la Fundación Aprender a Mirar. Este es su contacto.

5 Alternativas de ocio.

Cúrrate el tiempo libre. Aquí encuentras mis propuestas.

Para los más pequeños: Redescubre la importancia y la necesidad del juego infantil. Guayfi es una guía de juegos infantiles para un ocio sin pantallas. Forma parte de un proyecto chulísimo que estamos desarrollando en colegios, en el que facilitamos actividades y materiales para el aula.

6 Tips prácticos.

Antes de usar pantallas, hacer lo deberes. No consumir vídeos ni pantallas por la mañana ni por la noche. La dopamina y el cortisol impiden que el niño o la niña se concentren o descansen bien. Sin pantallas durante las comidas. Establecer desde el principio un horario de uso de dispositivos móviles y zonas comunitarias para su uso. Los dispositivos móviles también duermen. ¿Qué te parece tener un aparca móviles en casa? ¡Imaginación al poder!

7 Imprescindible.

Pasar tiempo con nuestros hijos: Nuestro tiempo es la mejor inversión.

¡Es fundamental vivir tu vida real! En la Fundación Aprender a Mirar tenemos la campaña #LiveYourRealLife. Nuestro #TecnoTest tiene como objetivo principal la prevención de las tecnoadicciones y la concienciación sobre cómo estamos respecto al mundo virtual.

8 Cinco preguntas tecnológicas para los responsables del colegio.

1) ¿Qué dispositivo/s utilizarán mis hijos en el colegio y en qué entorno?

2) ¿Qué normas hay en el aula para el uso de dispositivos que no sean de la escuela?

3) ¿Qué controles hay para proteger a mis hijos cuando utilizan los dispositivos en el colegio?

4) ¿Recibe formación el equipo docente para estar actualizados sobre la cultura digital de los niños?

5) ¿Cuál es el procedimiento del colegio para resolver incidentes digitales como por ejemplo el ciberacoso y la sextorsión, tanto en dispositivos de la escuela como en dispositivos propiedad del alumnado?