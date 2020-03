¿Qué es el pánico y cómo mantener el sentido común?

El pánico es un estado de alta intensidad de ansiedad. Se sufre de forma inesperada ante situaciones de crisis como la que la humanidad está viviendo estos días con la pandemia del coronavirus. La ansiedad es una respuesta a alguna forma de amenaza. Los miedos experimentados pueden ser el resultado de experimentar una situación amenazadora tanto fuera como dentro de nosotros mismos. A veces decimos que no sabemos de qué nos asustamos o nos preguntamos por qué un hecho determinado, ha despertado un miedo tan fuerte en nosotros.

Reacción natural a una amenaza

A menudo hablamos de no querer sentir ningún miedo o duda. Olvidamos que la ansiedad es una reacción natural a una amenaza, una emoción de adaptación que asegura nuestra supervivencia. Es una señal de alerta que nos permite evitar el peligro.

La dificultad es una reacción de ansiedad que puede ocurrir tanto como respuesta a una amenaza real en la realidad externa, como también puede ser una reacción a algo imaginado o predicho en nuestra mente.

Podemos “acumular” en nuestras cabezas los llamados escenarios negros, sin basar el nuestro pensamiento en hechos.

Por lo tanto, un método efectivo para tratar la ansiedad es confrontar tus pensamientos con la realidad. Podemos preguntarnos:

¿Lo que pienso es totalmente cierto?

¿Este pensamiento me ayuda? ¿Ayuda a los demás? ¿Sirve de alguna manera?

Estas y otras preguntas pueden ayudar a calmar las emociones que nos agobian y a recuperar el pensamiento racional en una situación difícil.

También puedes pensar si la situación actual que te está causando mucho miedo está de alguna manera relacionada con una experiencia difícil de tu pasado. Tal vez hayas despertado varias voces ” antiguas ” de tu infancia, que te indican lo que puede o no puede ocurrir “seguro” en una situación determinada. El hecho de experimentar con frecuencia un mayor temor a los acontecimientos actuales de su vida puede ser una consecuencia de experiencias traumáticas del pasado.

Fuera de control

Una gran angustia, a veces paralizante y desorganizada, puede despertar en nosotros lo que está visiblemente fuera de nuestro control. En cierto modo, la función natural y adaptativa de la ansiedad en nuestro cuerpo, que es una señal para actuar y protegernos de la amenaza, puede convertirse paradójicamente en un mecanismo que nos priva de la posibilidad de salvarnos.

Debido a la ansiedad intensa, podemos ejecutar acciones “insensatas” que no están orientadas a un objetivo sino más bien a un intento desesperado de liberarnos del miedo. Tal vez ser consciente y aceptar la falta de control sobre ciertos aspectos, te ayudará ver a lo que realmente tienes influencia y lo que puedes hacer en las circunstancias, recuperando su equilibrio interno y su agilidad.

Además, aceptar el hecho de que muchas cosas en tu vida están fuera de tu control puede ser una buena oportunidad para enfrentar el sentimiento de tu propia vulnerabilidad y dependencia inevitable.

Si percibes esta situación como una amena, si ha nacido en ti un “niño” indefenso y asustado, debes tranquilizarlo. Ese “niño” ha de agarrarse al adulto. Usa la razón, evalúa los hechos presente con realismo y toma las medidas oportunas. Además, por todo aquello que no no está en tu mano y no puedes cambiar en manos de Dios y confía en Él.