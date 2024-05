Honra a María con 12 actos de virtud durante este mes

Mayo es un mes muy apropiado para honrar a María con actos de virtud, colmándola de pequeños ramos espirituales de amor que podemos hacer fácilmente

Aunque muchos de nosotros estamos familiarizados con coronar imágenes o estatuas de María con flores, no siempre nos acordamos de ofrecer a María también nuestros corazones.

Alfonso Muzzarelli escribió un pequeño libro titulado El mes de María, o El mes de mayo, en el que comenta cómo centrarse en las prácticas espirituales durante mayo.

En primer lugar, sugiere asegurarse de que haya una estatua de María en un lugar destacado de la casa:

“No importa si es el mismo lugar donde estudiamos, o jugamos, o nos recreamos, o trabajamos, para santificar ese lugar y regular nuestras acciones como si las hiciéramos bajo los ojos purísimos de la Santísima Virgen”.

Esta simple acción tiene un gran simbolismo espiritual cuando se ve bajo esta luz, recordando que todo lo que hacemos se hace bajo los ojos de nuestra Santísima Madre.

A continuación, Muzzarelli sugiere 12 actos de virtud para practicar -especialmente- durante mayo:

1

Haz a un lado la pereza



Cuando llegue la hora de levantarse, levántate rápidamente para no comenzar el día con un acto de pereza; vístete con modestia y recita una oración diaria.

2

Ve a Misa todos los días



Asiste devotamente a la santa Misa todos los días, o reza el Oficio de la Santísima Virgen u otras oraciones devotas.

3

Lee un buen libro



Lee todos los días -durante un cuarto de hora- algún buen libro, la vida de algún santo, por ejemplo, absteniéndote por completo de leer libros comunes, a menos que pertenezcan a tu vocación.

4

Haz un pequeño sacrificio



Puedes privarte cada día de algún placer que te deleite, por inocente que sea, como de tu postre, algún objeto de curiosidad, oler una flor, oír música, etc.

5

Haz caridad



Sé caritativo con los pobres, dándoles algo en limosna voluntaria, si no otra cosa al menos parte de tu comida.

6

Reza el Ave María



Todos los días, antes de comenzar cualquier cosa de importancia en tus negocios, o antes de ponerte a estudiar, a trabajar, etc., ponte de rodillas e invoca con un Ave María la asistencia de la Santísima Virgen.

7

Besa una imagen de María



Cada día, al salir de tu habitación o al entrar en ella, besa la imagen de María y salúdala con un Ave María.

8

Sé obediente



Practica la puntualidad en la obediencia a tus superiores, no demorando un momento en realizar y eso que se te manda con mirada alegre. No demores en hacer cualquier cosa que te manden cuando ésta no sea ofensiva o desagradable a Dios.

9

No hables mal de nadie



Evita hablar mal de los demás o culparlos, incluso en cosas insignificantes. Esto ayudará a acostumbrarte a no hacerlo en asuntos graves.

10

Encamina a alguien a la fe



Procura cada día, con el ejemplo o con las palabras, inducir a algún compañero disgustado con la religión a hacer algún bien, a visitar una iglesia, a rezar el rosario, a confesarse o comulgar, o a hacer algo por el estilo.

11

Ayuna un poco



Todos los días mortifica tu apetito en alguna cosa, dejando total o parcialmente sobre la mesa alguna de las cosas que más te gustan.

12

No cometas pecados veniales



Cuídate de cometer pecados veniales deliberados.