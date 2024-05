(VIDEO) Oración al Espíritu Santo para Pentecostés

Estamos cada vez más cerca de Pentecostés; por ello, le pedimos al Espíritu Santo que nos llene de dones y gracias para poder llegar a la santidad, como lo hizo con sus discípulos

Estamos a punto de celebrar el final del tiempo pascual y la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés, tal como lo anunció el Señor Jesús:

“Les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Paráclito no vendrá a ustedes” (Jn 16, 7).