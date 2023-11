A veces es difícil para los no creyentes entender por qué los católicos tienen tanta fe en Dios. He aquí algunas ideas que pueden ayudar

Los amigos tienen todo tipo de formas, tamaños y creencias. Mientras que algunos pueden entender por qué un católico cree en Dios -y de hecho tienen algunos conocimientos teológicos-, otros no son capaces de entender la noción de fe.

Si quieres dar una breve explicación de tus convicciones religiosas, he aquí algunas formas de hacer que las cosas parezcan menos abstractas para los no creyentes y facilitar que aprecien tu fe católica. Y, quién sabe, puede que incluso se sientan intrigados por conocerla por sí mismos.

La mejor conexión WiFi

Bueno, verás, creer en Dios es un poco como creer en el WiFi. No puedes verlo, pero cuando te conectas, ¡pasan cosas increíbles! Y al igual que el WiFi, Dios siempre está disponible para mí; de hecho, siempre está presente, esperando a que me conecte. Sin embargo, hablando más en serio, la fe es un viaje personal, y para mí es como tener un sistema de apoyo constante. Es como tener un amigo al que no puedes ver pero que siempre está ahí para charlar.

Y por si acaso, si alguna vez necesitas una conexión WiFi celestial, ¡tengo la contraseña de las oraciones!

GaudiLab | Shutterstock

El explorador definitivo

Al igual que algunas personas encuentran consuelo en las estrellas o en un amuleto de la suerte, yo encuentro consuelo en saber que hay un plan mayor. Es como tener un GPS para mi alma. Incluso cuando me equivoco de camino, confío en que se está produciendo una recalibración celestial. Puede que no siempre tenga sentido, pero es un viaje y estoy disfrutando de la ruta panorámica.

Un rompecabezas divino

Otra forma de verlo es que imagino la vida como un gigantesco rompecabezas. Y creo que Dios es quien sostiene la tapa de la caja. Naturalmente, ahora mismo no puedo ver el cuadro completo, pero confío en que, cuando todo esté dicho y hecho, será una obra maestra.

Por supuesto, estas explicaciones pueden parecer un poco básicas. Sin embargo, hacen que la noción de fe sea un poco más cercana, y también son ejemplos útiles para dar a tus hijos.