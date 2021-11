Madame: el vacío de un alma y el espejismo de la autoestima

View this post on Instagram

Aplaudida en los escenarios pero bebiendo ansiolíticos como agua

El año pasado fui invitada a Xfactor dos veces. Y antes de subir al escenario estaba sola en el camerino y estaba llorando y dije: “¿Pero qué estoy haciendo aquí? No me lo merezco … «. Y no me reconocí y no me amaba. La verdad es que llevo años enferma, incluso en San Remo y con un disco de debut en camino. Siempre estaba enferma, tomaba ansiolíticos como si fueran agua, con el estómago cerrado, no comía, no dormía.

Una chica de 19 años en el apogeo del éxito, con el vacío dentro. Muchas veces hemos escuchado el estribillo de famosos que han confesado la amargura que deja en su boca el éxito, una expectativa traicionada por la felicidad. Y también es cierto para aquellos que no son famosos. Trivialmente, esperamos un gran avance o un alivio de los momentos en que las cosas van bien, de los momentos en que nos aplauden por cualquier motivo. Y no llega el punto de inflexión.

Porque la verdadera necesidad no es un aplauso, sino una bienvenida incondicional a nuestra presencia tal cual es, no solo por un talento momentáneo.

La crisis, queramos o no, es la parte más franca de nuestra existencia. No me lo merecía, dice Madame. ¿Acaso no nos merecemos lo bueno? ¿No merecemos ser apreciados? Así es. Si dependiera de nuestra unidad de medida personal, nunca lo mereceríamos, porque siempre tenemos las partes más ásperas, sucias y malas de nosotros frente a nosotros.

Es muy honesto el salmo 51cuando dice:

Mi pecado siempre está frente a mí.

Se podría decir que esta es la roca sólida para vencer el egocentrismo, la ilusión de resolvernos a nosotros mismos. Quizás sea un poco arriesgado, pero me parece que este verso, solo aparentemente pesimista, es la puerta de entrada a un mundo en el que el ego se despide de sus cortocircuitos y habla con voces distintas a la suya. Y esto es lo que también dice Madame:

De repente, todo en mi vida estaba vacío, sin sentido, sin sustancia. Y mi madre, y mi perro, y mi música: nada, vacío. Y le pregunté a la gente: ¿puedes decirme qué sentido le das a tu vida? Sola ya no pude entenderlo. Fue un dolor horrible e insoportable. En ese momento incluso escribí una de mis frases más bonitas: no tengo miedo de morir, pero tengo miedo de querer morir.