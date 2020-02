Pelé está deprimido y no sale de su casa, ¿podemos ayudarlo?

Haga click aquí para abrir el carrusel fotográfico

La noticia comenzó a dar vueltas en diversos medios de comunicación este lunes 10 de febrero. El disparador fue una entrevista que Edson ‘Edinho’ Cholbi do Nascimento, el hijo de Pelé (79), brindó a GloboEsporte

“Está bastante frágil en relación a su movilidad. Se hizo un trasplante de cadera y no hizo una rehabilitación adecuada, ideal. Entonces, está con ese problema de movilidad, que termina acarreando una cierta depresión”, expresó Edson en una larga nota que será publicada de manera completa este jueves 13 de febrero, confirma el portal.

“Imagínese, él es el rey, siempre fue una figura tan imponente, y hoy ya no puede caminar correctamente”, prosiguió.

“Está avergonzado, no quiere salir, exponerse, estar en la calle, no hacer prácticamente nada para salir de la casa. Es muy tímido (…)”, agregó quien actualmente se desempeña como coordinador técnico y de desarrollo para equipos juveniles del famoso equipo brasileño Santos, el mismo que llevó a Pelé a transformarse en una leyenda del fútbol.

Efectivamente, como no podía ser de otra manera, la noticia comenzó a impactar a todos y rápidamente el “Rey” empezó a recibir empatía debida a su nueva situación. Muchos comenzaron a hablar de él y recordar aquellos tiempos. Incluso, en Aleteia, se han publicado varios artículos sobre él donde se pueden recordar expresiones como las siguientes:

“Dios me dio el fútbol y sólo Él me lo puede quitar” (en referencia a vaticinios sobre el fin de su reinado futbolístico en la década del 60)

O también lo que decía en 2015 al ser consultado sobre la fama:

“Dios sabe a quién da las cosas y si Él me dio la fama, el cariño de millones de personas, la curiosidad de centenares de periodistas, el dinero, el don de saber jugar fútbol, también me dio la paciencia para soportar lo desagradable que esas circunstancias pudieran traer. Soy Pelé. Lo sé. Pelé es un conjunto de cosas y nada valdría aceptar las gratas y rechazar aquellas que no son”.

Sin embargo, con el paso de los años Pelé tuvo que atravesar diversas situaciones complejas, entre ellas distintas cirugías traumatológicas debido a intensos dolores. En aquella oportunidad, cuando salió de esa situación, no se avergonzó de contarle al mundo que a pesar de todo aún seguía de pie.

Pelé bromea por su andador: "Es mi zapatilla nueva" https://t.co/mnwZpkiex8 pic.twitter.com/l591rX8GmQ — Diario SPORT (@sport) January 15, 2018

Pero ha pasado bastante tiempo desde aquella ocasión y hoy, según el relato de su hijo, parece que todo cambió.

Lo acontecido con Pelé -que supo estar en la cima de gloria en cuanto a lo deportivo y hasta fue considerado por el Comité Olímpico Internacional como “el mejor futbolista de todos los tiempos”- es algo más habitual de lo que parece. Es que la depresión se ha transformado en uno de los temas más preocupantes de la actualidad, algo que tal vez tú u alguien de tu familia esté padeciendo en este momento.

Podemos ayudar al “Rey Pelé”. ¿Podemos ayudarte a ti u alguien que conozcas? ¿Podemos ayudarnos entre todos?

He aquí 10 artículos publicados en Aleteia que pretenden otorgar “lazos” y “puentes” para entender mejor la depresión, cómo afrontarla. Por ende, entender que tú también puedes ser Pelé en este momento.

