Jonathan Roumie entre lágrimas con la cuarta temporada de The Chosen

"Para mí, la cuarta temporada es el principio del fin, pero quiero que la gente sepa que no termina con la muerte, [sino] con la vida y la luz y la verdad y la esperanza y el amor"

En una reciente entrevista con iHollywood TV, a Jonathan Roumie se le saltaron las lágrimas al hablar de la cuarta temporada de The Chosen. Esta última temporada de la exitosa serie sobre la vida de Cristo es la primera de su género que se estrena íntegramente en cines, con entregas que empaquetan dos o tres episodios cada vez.

En México, los episodios 1 y 2 se estrenarán el jueves 22 y ya están en cartelera (preventa), con entradas disponibles.

La entrevista con iHollywood, empalmada con imágenes convincentes de Roumie como Jesús junto con varios personajes de The Chosen, comenzó con una escena tomada directamente del Evangelio de Mateo, en la que Jesús explica a sus seguidores:

«No penséis que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la espada».