Jonathan Roumie: su carrera se estancó hasta que «se entregó»

Jonathan Roumie se sinceró sobre los comienzos de su carrera y sus dificultades como actor en ciernes, explicando que su mejor papel le llegó después de poner su confianza en el Señor.

En una entrevista reciente con Adrienne Bankert, de NewsNation, Jonathan Roumie habló de su fe, su carrera y cómo ha cambiado su vida desde que fue elegido para el papel principal de Jesucristo en The Chosen. La entrevista se produce a raíz de la finalización de la cuarta temporada de la exitosa serie sobre la vida de Cristo, cuyo estreno está previsto para principios de 2024.

Hemos visto a Roumie, de 49 años, conceder muchas entrevistas alegres al hablar de The Chosen, sus compañeros de reparto y la misión del programa. Sin embargo, al hablar de sí mismo en esta entrevista, nos sorprendió lo incómodo que parecía. Casi desconcertado cuando se le preguntó cuándo se dio cuenta de que quería ser actor, Roumie explicó que ni siquiera se había planteado realmente actuar como profesión hasta que consiguió su primer trabajo.

De niño quería ser astronauta, pero en su adolescencia quiso trabajar en la industria del cine, concretamente en efectos especiales. Sin embargo, asistir a una escuela de cine en Nueva York no le ofrecía el mismo nivel de formación en efectos especiales que en California. Esto llevó a Roumie a buscar otros ángulos del cine:

«Pensé que quizá sería director. Había tomado algunas clases de interpretación como prerrequisito y pensé: ‘Quizá debería darle una oportunidad a la interpretación solo para saber por lo que pasa un actor para ser mejor director’. Entonces acabé presentándome a una audición para un trabajo en MTV, lo conseguí y pensé: ‘Un momento, ¿qué significa eso?'».

Dijo que no fue hasta «muchos, muchos, muchos» años después cuando consiguió el papel de su vida en The Chosen, pero que hubo muchas luchas por el camino. Roumie calificó su vida actual comparada con la de hace 10 años de «indescriptiblemente diferente».

Llegué a un punto en el que estaba desesperado, sin dinero y sin comida, y me di cuenta en ese momento de que no tenía otra alternativa que confiar total y completamente en mi fe y ofrecerlo todo en oración. Abandonar mis nociones, mi concepto de lo que significaba tener una carrera, tener éxito, sobrevivir, y simplemente ofrecérselo a Dios».

Roumie continuó explicando que el día en que se entregó a Dios fue el mismo día en que sus problemas económicos se resolvieron gracias a su participación en The Chosen. Dijo que, en cuestión de horas, desde que rezaba en su coche hasta que volvía a su casa, su vida había cambiado por completo.

«Salí de casa, volví y, de repente, experimenté una increíble ganancia económica que surgió de la nada y me hizo darme cuenta de que eso era lo que no había hecho. No me había rendido, no se lo había entregado [a Dios]».

Interpretar a Jesús

Cuando las preguntas giraron hacia cómo era ser reconocido como Jesús por los fans, Roumie se quedó un poco más tranquilo. Con la mayor humildad, explicó que todo eso está «más allá de mi comprensión», pero en lugar de intentar entenderlo, deja que Dios le guíe hasta donde tiene que estar.

«Me siento responsable de aparecer y dar todo lo que tengo en este papel y luego lo que Dios haga con ello depende de Él».

Cuando se le pregunta cómo cree que ha podido interpretar con tanto éxito el papel de Jesucristo, Roumie responde con una sola palabra:

«Gracia». Solo la gracia de Dios. Así es como puedo estar aquí».

Para ser una entrevista breve, Roumie ofrece una gran cantidad de respuestas reflexivas y fieles a las excelentes preguntas de Bankert. Vea la entrevista completa en el vídeo que aparece más arriba. Echa un vistazo a los siguientes enlaces para obtener más información sobre The Chosen.