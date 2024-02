The Chosen: Liz Tabish habla sobre su papel de María Magdalena con Aleteia

¿Qué aprendió interpretando a una discípula de Jesús con un pasado difícil? ¿Qué escena fue la más difícil para ella? ¿Y cómo anima Elizabeth Tabish a ver la nueva 4ª temporada de la serie sobre Jesús más popular del mundo? Lee sobre ello en la entrevista que tuvo con Aleteia

Aleteia: A lo largo de las tres temporadas de The chosen, vemos la increíble transformación de María Magdalena. De pecadora poseída por el demonio, a ser liberada por Jesús, a discípula y luego a líder, a directora. ¿Qué nuevos talentos o nuevos rostros de María Magdalena podemos esperar ver en la cuarta temporada?

Elizabeth Tabish: Me encanta que su desarrollo se haya construido en el guión de una forma increíblemente realista. En la segunda temporada, incluso la vemos volver a sus viejos hábitos y luego reincorporarse a un grupo de estudiantes y desarrollarse muy lentamente. Es como con todos nosotros, lleva su tiempo.

En la tercera temporada vimos a María Magdalena enfrentarse a Tamar, que le dice: «Jesús te ha perdonado. Tienes que perdonarte a ti misma y dejar atrás el pasado». En cierto sentido, María se aferraba a los restos de su vergüenza y sus miedos. Y en la cuarta temporada la vemos ganar confianza.

En esta temporada, se producen acontecimientos inesperados e impactantes que sacuden al grupo de discípulos de Jesús. Creo que todos se quedan atónitos ante lo sucedido. Pero como María ha experimentado la oscuridad en el pasado, tiene una perspectiva única de lo que está sucediendo y en la cuarta temporada transforma sus miedos, su pena y su vergüenza en paciencia, compasión y fortaleza.

A medida que ella crecía, yo también sentía que crecía al permitir que el amor, la misericordia y la alegría entraran en mi vida»

Dijiste en una entrevista que, de todos los personajes que ha interpretado a lo largo de su carrera, con el que más te identifica es con María Magdalena. ¿Cuál de sus facetas te resulta más cercana?

Todas. Creo que es un personaje único en la historia, y alguien con quien es fácil identificarse porque es alguien diferente para una situación determinada de la vida. Cuando asumí el papel, al principio, me identifiqué mucho con su primera historia, en la que se encuentra en un estado de desesperación, y a medida que ella crecía, yo también sentía que crecía al permitir que el amor, la misericordia y la alegría entraran en mi vida.

Y a medida que avanzan las temporadas de la serie, me doy cuenta de que tengo el mismo tipo de paciencia que Jesús tiene con el crecimiento de María.

Serial «The Chosen», sezon 3 VidAngel Studios

En Aletea recibimos muchos testimonios de nuestros lectores cada vez que escribimos sobre la serie. Entre ellos están las voces de mujeres que se sintieron ayudadas por el personaje de María Magdalena y la forma en que fue retratada por el director. Escriben que les abrió los ojos. ¿Recibes testimonios similares?

He recibido bastantes reacciones de este tipo de fans femeninas que me confesaron que se reconocían en María. Se identificaban con ella. He escuchado de segunda mano algunos testimonios tan poderosos y que cambian la vida.

También hubo muchos testimonios de mujeres que habían salido recientemente de la trata de personas. Fueron invitadas a la iglesia y cuando vieron The chosen se miraron a sí mismas a través de la lente de María Magdalena. Se sentían representadas en la pantalla. Las luchas por las que pasaron y luego ver que María había sido redimida, que había esperanza y un futuro en su situación, fue transformador para estas mujeres.

En tu carrera como actriz, has empezado a elegir nuevos papeles, con más prudencia, y también estás probando suerte como directora y productora. ¿Tienes nuevas ideas sobre cómo retratar a las mujeres con profundidad en el cine?

Creo que durante mucho tiempo los personajes femeninos de los programas de entretenimiento y las películas eran muy visuales. Tenían un aspecto determinado. Eran novias, amigas o esposas, o simplemente eran secundarias en el argumento. Pero últimamente están saliendo historias de mujeres hermosas y creo que The Chosen forma parte de esa tendencia.

Si continúo dirigiendo en el futuro, o en cuanto a los papeles que quiero asumir, lo que más me interesa es la gente real. Para que su representación al mundo y el impacto de esos personajes en la cultura sea una representación más fiel de la experiencia femenina frente a algo -que sé que va a sonar duro-, pero me refiero a las fantasías masculinas sobre cómo debe ser una mujer o cómo debe comportarse.

Creo que es muy importante representar a los distintos tipos de mujer de forma veraz y realista, y The Chosen realmente lo hace. Todos los personajes femeninos representan a mujeres diferentes: son empresarias, madres, esposas, hijas, hermanas. Vemos muchos elementos diferentes, lo cual es refrescante.

¿Qué es lo más importante que has aprendido interpretando a María Magdalena?

Nadie está tan perdido que no pueda ser redimido.

Ella es un ejemplo tan hermoso: persiste en las profundidades más oscuras de la desesperación, está poseída, lucha contra la adicción y el intento de suicidio, y ahí es donde nos encontramos con ella. Y ahí es también donde Jesús la encontró.

Para mí, verla completamente transformada, llena de alegría, amor y paz en su corazón, incluso cuando suceden acontecimientos trágicos… Ella se aferra a esa luz y ver esta transformación suya es como una promesa para mí. Y nos da permiso a todos para aceptar la misma transformación en nuestras vidas.

Nadie está tan perdido que no pueda ser redimido»

¿Qué resultó más difícil de interpretar: la escena de la posesión del primer episodio de la serie o las escenas de la cuarta temporada, que tratan de la última semana de Jesús en Jerusalén?

Las escenas de la primera temporada fueron muy emotivas, las interpreté sola. Solo estaba yo, mi imaginación y las notas de Dallas (el director). Así que fue un reto para mí, pero también una especie de limpieza en ese momento de mi vida. Ahora, en el plató de la cuarta temporada, vivimos todos los acontecimientos como un grupo. Así que, aunque ocurran tragedias, tenemos el apoyo que nos damos con los demás actores y nos cuidamos mutuamente cuando interpretamos escenas difíciles.

Entonces, por muchas razones, fue más fácil interpretar las escenas de la temporada cuatro, porque al final hay mucho amor mutuo que nos protege durante las escenas difíciles.

Antes del casting para la serie querías dejar de actuar. ¿Desaparecieron esos pensamientos cuando te uniste al equipo de The Chosen?

Este proyecto me hace sentir realizada a muchos niveles: en mi amor por la interpretación, por contar historias de esperanza. Así que ha reavivado mis intereses, pero en una dirección completamente diferente, llena de esperanza, sentido y significado.

Elizabeth, ¿darías unas últimas palabras de ánimo para nuestros lectores que aún no han visto The Chosen? ¿Quizás especialmente para aquellas mujeres que tienen problemas similares a los de María de Magdala?

Por supuesto. En primer lugar, ¡hay tantos personajes femeninos maravillosos en la serie! Hay tantas personas diferentes con las que puedes identificarte en cualquier situación de tu vida.

Sea lo que sea por lo que estés pasando, aquí tienes una historia que te ayudará a encontrar esperanza, paz y alegría. A todos los que estén indecisos sobre si ver o no la serie, les diría simplemente «intenta verla con la mente y el corazón abiertos». El impacto emocional del primer episodio ha resonado en tantas culturas diferentes de todo el mundo y entre personas que hablan tantos idiomas distintos que cada vez tengo más claro que la historia de María Magdalena es muy universal, especialmente para las mujeres. Realmente merece la pena verla.