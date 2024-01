Melita Mariana: una peregrinación mariana como ninguna otra

La ruta Melita Mariana tiene como objetivo explorar las devociones marianas antiguas y recientes en Malta y Gozo a través de una peregrinación de 5 días y 60 millas

Malta, famosa por su pintoresca costa, atracciones para bucear y vibrantes fiestas, se distingue notablemente por su milenaria devoción mariana. Arraigado en acontecimientos históricos, como el naufragio de san Lucas con Pablo en el año 60, y nutrido por influencias bizantinas durante los siglos V al IX, el archipiélago maltés ha cultivado una profunda tradición mariana. El Evangelio de Lucas, considerado el más mariano, plantó las semillas de posteriores desarrollos mariológicos, teológicos y devocionales.

Las tradiciones maltesas sugieren que Lucas pudo haber hablado a los isleños sobre la Madre del Salvador, contribuyendo a la arraigada devoción mariana. La ocupación bizantina también dejó una huella imborrable, ya que la Iglesia y la sociedad cristiana ortodoxa exhibieron una intensa devoción a la Santísima Virgen. Durante la Primera Cruzada, el obispo Adhemar notó la prevalencia de íconos marianos en las iglesias y monasterios bizantinos, lo que sugiere una transferencia de la devoción mariana a Malta.

La evidencia de esta devoción se encuentra en las numerosas capillas que salpican el paisaje maltés, lo que indica que Malta ha sido un centro de inequívoca reverencia mariana desde sus inicios. Con un asombroso total de 359 iglesias,más de 200 están dedicadas a la Santísima Virgen María, lo que la convierte en Es posible que los creyentes asistan a Misa en una “knisja” (iglesia en maltés) diferente casi todos los días del año. Muchas de estas iglesias sirven como santuarios marianos, famosos por conceder gracias especiales y milagrosas a innumerables personas a lo largo de los siglos. Ya sea por la conexión histórica de san Lucas, las influencias bizantinas o la devoción duradera del pueblo maltés, Malta es un testimonio de una tradición mariana rica y duradera.

El caso es que la veneración de la Madre María en Malta se remonta al menos a la época bizantina, como es particularmente evidente en las iglesias trogloditas de Tas-Silġ, Marsaxlokk. Esta devoción creció durante la época bajomedieval y ha perdurado, manteniendo su fuerza en la actualidad. El Proyecto Melita Mariana, un esfuerzo de colaboración entre XirCammini y la Autoridad de Turismo de Malta, tiene como objetivo explorar estos aspectos históricos a través de una peregrinación de cinco días y más de 100 kilómetros que abarca devociones marianas antiguas, antiguas y recientes en Malta y Gozo.

La Asunción, Patrona del Archipiélago

La Asunción ocupa un lugar distintivo en la vida devocional de Malta, donde la Santísima Virgen María es venerada como Santa Marija Assunta, la patrona de las islas. A pesar de la declaración formal de la Asunción como dogma de la fe católica en 1950, la devoción a la Asunción de María tiene profundas raíces históricas tanto en la cristiandad oriental como en la occidental, y durante siglos se han celebrado celebraciones el 15 de agosto.

Los orígenes de la devoción a la Asunción en Malta son difíciles de rastrear, pero en 1575, la isla contaba con 92 iglesias y 22 altares dedicados a la Asunción. Con el tiempo, se perdieron aproximadamente 50 iglesias, mientras que las capillas supervivientes, como la Capilla de Santa Marija de Kemmuna, datan de 1274. La Asunción alguna vez estuvo omnipresente en el archipiélago maltés, aunque muchas iglesias cayeron en el abandono o en la profanación canónica.

Hoy en día, la Asunción sigue siendo parte integral de la cultura maltesa, con nueve parroquias en Malta y dos en Gozo dedicadas a Santa Marija Assunta. Los lugares dignos de mención incluyen el Santuario Madonna Ta’ Pinu y la Catedral de Gozo en Victoria. Una tradición centenaria, documentada por el historiador gozitano De Soldanis a mediados del siglo XVIII, revela cómo los gozitanos, inspirados por el naufragio de San Pablo en Malta, dedicaron su principal templo pagano romano a la Santísima Virgen. La Asunción, celebrada el 15 de agosto o una fecha próxima, perdura como la fiesta central en estas parroquias, simbolizando la profunda conexión entre el pueblo maltés y su patrona, Santa Marija Assunta.

Pronto podrás embarcarte en un viaje cautivador con el Proyecto Melita Mariana, una peregrinación mariana como ninguna otra, que recorrerá más de 100 kilómetros en cinco días, ahondando en las ricas y antiguas tradiciones religiosas de Malta y Gozo. La caminata estará lista y disponible para todos los interesados en el otoño de 2024. Esta enriquecedora peregrinación atraviesa paisajes llenos de siglos de importancia cultural y religiosa, y le ayuda a descubrir las profundas conexiones con las tradiciones marianas que han dado forma a las islas, invitándole a presenciar la tapiz espiritual de Malta y Gozo. Experimenta la belleza de la historia que se desarrolla ante tus ojos y sé parte del Proyecto Melita Mariana, donde cada paso es un peregrinaje a través del tiempo y la devoción. Algunos de los santuarios, iglesias y capillas cubiertos en esta peregrinación incluyen:

Santuario Mater Dei, Mellieħa

El Santuario Mater Dei en Mellieħa sirve como Santuario Mariano Nacional y cuenta con una iglesia rupestre única que presenta un fresco sículo-bizantino tardío de la Virgen María, la Odigitria. La tradición data la práctica cristiana en el lugar en el año 409, con una cueva consagrada como iglesia. Una restauración reciente (2013-2016) reveló el tesoro dañado pero de valor incalculable, que incluye detalles como la inscripción «MAT DEI», una flor que representa la eterna virginidad de la Virgen, y halos con rasgos simbólicos. El Santuario forma parte de la Red Mariana Europea, reconocida por la Conferencia Episcopal de Malta como Santuario Nacional de la Arquidiócesis de Malta. Cerca de allí, la cripta subterránea de Nuestra Señora de la Gruta, con una estatua blanca de María sosteniendo al Niño Jesús, está asociada con acontecimientos milagrosos y atrae a peregrinos que buscan curación y gracia.

Antigua Catedral de Mdina, Mdina

Mdina, la antigua capital de Malta, fundada por los fenicios en el siglo VIII a.C., alberga la Catedral de la Arquidiócesis de Malta. Inicialmente dedicado a la Santísima Virgen María, cayó en mal estado durante el período árabe después de una invasión en 870. El sitio, vinculado al encuentro de San Pablo con el gobernador romano Publio, contiene restos romanos en la cripta. La actual catedral barroca, construida a finales del siglo XVII y principios del XVIII, reemplazó a la original dañada por un terremoto en 1693. Entre las obras de arte notables se incluyen la Virgen de San Lucas, un icono sículo-románico de principios del siglo XIII, y María Melitæ Patrona de Pietro Gagliardi.

Santa Marija Tal-Virtu

El yacimiento de Santa Marija tal-Virtù, situado en la meseta oriental de Rabat, alberga la iglesia circular dedicada a Nuestra Señora de la Asunción. De importancia arqueológica, el yacimiento contiene tumbas fenicias y romano-púnicas, incluido un hipogeo paleocristiano, posiblemente de los siglos V o VI. La Rotonda, erigida en 1717, reemplazó a la iglesia original y siguió el modelo de la Rotonda de Sarria de 1678. La cripta paleocristiana que se encuentra debajo, descubierta durante una restauración del siglo XX, tiene una planta lobulada que se asemeja a una cruz latina.

Lunzjata (Anunciación) – límites de Rabat y Dingli

A principios del siglo XV, los Carmelitas, encabezados por el P. Guillelmus Cassar obtuvo un terreno en Wied il-Lunzjata (Valle de la Anunciación) cerca de Rabat y Dingli, estableciendo su primera casa maltesa. Donado por Donna Margarita de Aragona, el sitio incluía una iglesia elevada dedicada a la Anunciación, que probablemente data del siglo XI, como lo demuestran las piedras fundidas. La zona, conocida como Lunzjata, era pintoresca y tenía manantiales de agua dulce. En el mismo lugar, una iglesia rupestre dedicada a San Leonardo, inicialmente más grande, sufrió modificaciones por parte de los carmelitas. Destaca por su conservación y cuenta con bancos en las paredes excavados en la roca que recuerdan a los hipogeos paleocristianos y las iglesias rupestres cercanas.

Nuestra Señora de la Gruta de Rabat

La devoción a Nuestra Señora de la Gruta en Malta se remonta al año 1400, cuando se apareció a un cazador en una cueva de Rabat, lo que provocó una afluencia de peregrinaciones. Los frailes dominicos establecieron un convento y ampliaron la iglesia debido al creciente número de peregrinos que buscaban bendiciones. A lo largo de la historia, la Gruta ha concedido numerosas gracias, desde la curación de un paralítico en 1630 hasta el fin de epidemias en 1887 y 1999. En particular, en 2003, un desgarro rojizo en una escultura dio lugar a una investigación por parte del Vaticano, afirmando el significado de la antigua devoción. La Curia recomendó preservar y fortalecer este tradicional amor a Nuestra Señora.

The old sculpture of the Madonna and Child in the Crypt – Courtesy of the Dominican Priory copy