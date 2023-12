El camino de san Ġorġ Preca: una peregrinación maltesa especial

Esta ruta permite a los peregrinos conectar con los espacios sagrados que configuraron la vida y la misión de este venerado santo maltés, el "segundo padre en la fe" del archipiélago maltés

San Ġorġ (Jorge) Preca, conocido cariñosamente como Dun Ġorġ en su Malta natal, nació en La Valeta el 12 de febrero de 1880. Tras trasladarse a Ħamrun en 1888, el encuentro del joven Ġorġ con su profesor de instituto, el padre Ercole Mompalao, le encaminó hacia el sacerdocio.

A pesar de los graves problemas de salud a los que tuvo que hacer frente durante su juventud (incluida una tuberculosis pulmonar aguda), sobrevivió y atribuyó su recuperación a San José. Ordenado sacerdote en 1906, Dun Ġorġ fundó más tarde la Sociedad de la Doctrina Cristiana (SDC) basándose en una visión y en una regla que escribió en latín para que el Papa Pío X la aprobara. Su visión original era tener grupos de siete diáconos permanentes en cada parroquia, responsables de la formación del Pueblo de Dios. El proyecto evolucionó y finalmente la Sociedad se creó con laicos. Hoy, hay grupos de laicos responsables de la catequesis y la formación en la fe en distintas parroquias.

Su vida se centró en la difusión de la Buena Nueva en las islas maltesas, siendo autor de numerosos libros sobre oración, dogma, moral y espiritualidad. Pero a pesar de sus vastos conocimientos y perspicacia espiritual, Dun Ġorġ siguió siendo un pastor humilde, bonachón y generoso. El Papa Pío XII reconoció sus contribuciones nombrándole Chambelán Privado en 1952. Falleció diez años más tarde, el 26 de julio de 1962, dejando tras de sí un legado de dedicado servicio.

Devoto de María

Profundamente devoto de la Santísima Virgen María, Dun Ġorġ se inscribió como terciario carmelita y compuso numerosas oraciones a María. Apasionado por el Santo Rosario, Dun Ġorġ animaba al rezo diario, afirmando que «cada día la Virgen María nos espera hasta medianoche para rezar el Rosario». En 1957, introdujo los Misterios de la Luz, centrados en el ministerio público de Jesús, un concepto del que se hizo eco el Papa San Juan Pablo II en 2002.

Dun Ġorġ está enterrado en la cripta de la iglesia de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa de Ħamrun, que enseguida se convirtió en destino de peregrinación. De hecho, una ruta de peregrinación recorre los lugares más significativos del ministerio de San Ġorġ Preca, invitando a sus devotos seguidores a seguir su itinerario espiritual.

Comenzando en La Valeta, donde nació, la ruta se extiende hasta Il-Mall en Floriana, donde descubrió su vocación sacerdotal, llegando a Ħamrun, la ciudad central de sus años de formación. Allí, el camino conduce a los peregrinos hasta la iglesia de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, donde descansa Dun Ġorġ. Esta peregrinación ofrece una experiencia conmovedora que permite a los peregrinos conectar con los espacios sagrados que dieron forma a la vida y la misión de este venerado santo maltés, el «segundo padre en la fe» del archipiélago maltés (como lo llamó San Juan Pablo II) -el primero fue el propio San Pablo-.

Courtesy of Ġorġ Agius of the Society of Christian Doctrine (SDC)