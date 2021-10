Las tres grandes catedrales en medio del Mediterráneo

En comparación con la de San Pablo, la concatedral de San Juan en La Valeta es una iglesia relativamente joven. Pero eso no lo hace menos impresionante. El interior de la iglesia es uno de los mejores ejemplos de arquitectura barroca alta en Europa, con impresionantes techos pintados, paredes talladas y numerosos altares laterales. De hecho, la iglesia en sí se considera una de las grandes catedrales del mundo.

Dedicado a San Juan Bautista, fue construido por la Orden de San Juan entre 1572 y 1577, encargado por el Gran Maestre Jean de la Cassière como la Iglesia Conventual de San Juan, y diseñado por el célebre arquitecto maltés Girolamo Cassar – responsable de la mayoría de los edificios más importantes de la ciudad.

Es necesario destacar varios elementos diferentes de la catedral. El primero es el hecho de que esta concatedral albergó durante siglos el afamado icono de la Virgen de Filermos. De hecho, se construyó toda una capilla para albergar este icono (también conocido como Panagia Filevremou, Santísima Virgen de Filevremou y Virgen Negra de Malta), que fue traído por los Caballeros de San Juan después de que fueron expulsados de Rodas.

Según la tradición, el icono fue llevado a Rodas por un peregrino que regresaba de Tierra Santa. La Orden de San Juan consideró dos objetos como sus reliquias más sagradas: la Mano de San Juan, un regalo del sultán turco al Gran Maestre en la caída de Jerusalén, y este icono, que los Caballeros consideraron milagroso. Hoy en día, la co-catedral alberga en cambio a la destacada Virgen Caraffa, que se lleva en procesión todos los años el día de la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre. La Virgen Caraffa fue donada a la Iglesia Conventual por el Prior Fra Girolamo Caraffa. Su colocación original era el tondo sobre el retablo de la Coronación de Santa Catalina de Mattia Preti en la Capilla de la Lengua Italiana. Fue solo después de que se llevaron a la Virgen de Philermos en 1798 que la Virgen de Caraffa se trasladó a esta capilla.

La Concatedral alberga la célebre Virgen Caraffa, que se lleva en procesión todos los años el día de la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre. Cortesía de la Arquidiócesis de Malta | Foto de Ian Noel Pace

