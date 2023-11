Santas que serían influencers si vivieran en este siglo

¿Qué pasaría si algunos santos vivieran en nuestro siglo? ¿Cómo se adaptarían a los medios de comunicación y a las redes sociales? ¿Serían capaces de transmitir su mensaje y de influir en las personas de hoy? ¿Qué santa contemplativa sería una influencer si viviera en este siglo?

Para responder a esta pregunta, hemos seleccionado a cuatro santas que destacaron por su vida de oración y entrega a Dios; por ello, podrían ser consideradas como modelos de vida o influencers contemplativas.

Santa Teresa de Jesús

La fundadora de las carmelitas descalzas fue una mujer audaz, inteligente y creativa que supo reformar la vida religiosa y fundar numerosos conventos en España. Su obra literaria es una joya de la mística cristiana, donde expone con claridad y belleza las etapas del camino de la contemplación. Si viviera en este siglo, Santa Teresa podría ser una influencer que compartiría sus consejos y sus experiencias sobre la oración, el amor a Dios y al prójimo, la amistad espiritual y la alegría cristiana. Podría tener un blog, un podcast o un canal de YouTube, donde enseñaría a sus seguidores cómo orar y cómo vivir según el Evangelio. También podría usar las redes sociales para difundir sus frases célebres, como «Solo Dios basta» o «Nada te turbe«.

Santa Teresita del Niño Jesús

La joven carmelita francesa fue una maestra de la santidad en lo cotidiano, que ofreció su vida por la salvación de las almas y la Iglesia. Su «caminito espiritual» se basa en la confianza y el abandono en Dios, que es Padre y Amor. Si viviera en este siglo, Santa Teresita podría ser una influencer que mostraría a sus seguidores cómo encontrar a Dios en las pequeñas cosas, cómo hacer todo por amor y cómo ser misionera desde el corazón. Podría tener un diario online, donde compartiría sus reflexiones y sus vivencias sobre la fe, la esperanza y la caridad. También podría usar las redes sociales para difundir sus flores espirituales, como «Todo es gracia» o «Mi vocación es el amor».

Santa Hildegarda de Bingen

La abadesa benedictina alemana fue una mujer polifacética que se destacó por su sabiduría y su cultura. Fue escritora, compositora, médica, profetisa y consejera de papas y reyes. Sus visiones místicas le revelaron los secretos del universo y de la historia humana. Si viviera en este siglo, Santa Hildegarda podría ser una influencer que compartiría sus conocimientos y sus inspiraciones sobre naturaleza, salud, música, teología y profecía. Podría tener una enciclopedia online, donde expondría sus obras científicas, artísticas y espirituales. También podría usar las redes sociales para difundir sus símbolos místicos, como «El hombre celeste» o «La rueda del tiempo».

Santa María Magdalena

La discípula predilecta de Jesús fue testigo de su pasión, muerte y resurrección. Fue la primera en ver al Señor resucitado y la encargada de anunciarlo a los apóstoles. Su amor a Jesús fue tan grande que le hizo seguirlo hasta el final. Si viviera en este siglo, Santa María Magdalena podría ser una influencer que compartiría su testimonio y su misión sobre el encuentro con Cristo vivo, que cambia la vida. Podría tener un libro online, donde narraría su historia personal y su conversión. También podría usar las redes sociales para difundir su mensaje apostólico, como «He visto al Señor» o «El Maestro está aquí y te llama».

Estas son solo algunas de las posibles influencers contemplativas que podrían existir si las santas vivieran en este siglo. Sin embargo, no hay que olvidar que la oración contemplativa no es exclusiva de los santos, sino que está al alcance de todos los que quieran buscar a Dios con sinceridad y amor. La oración contemplativa es la fuente de agua viva que Jesús promete a la samaritana, y a su vez, promete que todo aquel que beba de esa agua no volverá a tener sed.

¿Te animas a beber de ella?