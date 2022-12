Cómo «The Chosen» cambió la vida de sus protagonistas 

Los actores de la serie cuentan cómo su trabajo les cambió de un modo similar a como sus personajes fueron transformados tras conocer a Jesucristo

Si algo caracteriza a la serie «The Chosen» es el modo como narra el impacto transformador que tiene Jesús en la vida de quienes le rodean y tratan con él. Y si algo caracteriza el fenómeno social que rodea a este peculiar programa de televisión que recrea los evangelios es el modo como toca emocionalmente por dentro a sus espectadores, multiplicando experiencias de gracia en la pequeña escala doméstica. Pues bien, ahora sabemos que también sus actores han sido tocados por este proyecto único.

Tres de los intérpretes de la serie creada y dirigida por Dallas Jenkins visitaron España para promocionar el relanzamiento de «The Chosen» en nuestro país, aprovechando que cuenta por primera vez con doblaje castellano (hasta ahora sólo existía la opción del español latino) y que la editora Acontracorriente ha impulsado nuevas formas de acceder a su contenido: la plataforma Acontra+, el video doméstico (con ediciones en DVD y Blu-ray de la primera temporada, que acaban de salir al mercado esta semana), y desde el 2 de diciembre, las salas de cine, con proyecciones singulares de los ocho episodios de la temporada inicial de la serie agrupados en tres sesiones diferentes y consecutivas (los días 2, 9 y 16 de diciembre).

En la Semana Internacional de Cine de Valladolid, donde se estrenó la nueva versión doblada de la primera temporada -con asistencia del arzobispo Luis Argüello- la actriz Elizabeth Tabish, que interpreta a María Magdalena, ofreció un testimonio muy sincero de cómo la serie transformó su vida.

© SAJE productions

«Yo estaba en un estado de depresión cuando conseguí el papel. Estaba en un círculo vicioso de automedicación, de beber todos los días… estaba lidiando con el dolor de las peores formas posibles y sólo esperaba cosas negativas del mundo; era muy pesimista», recordó en el festival de cine vallisoletano.

«Pero después de este papel de María Magdalena llegó un momento en que pensé: ‘bueno, me ha pasado algo positivo, muy muy positivo’. Y desde ese momento ha sido una experiencia increíble: la reacción de las personas, las experiencias que hemos tenido con ellas… siento que he abierto mi corazón. Estaba en un error; tenía una actitud muy pesimista», confesó Tavish con una sinceridad desarmante. «Y ahora creo que hay tanta belleza en el mundo y tantas personas amables… Me ha hecho cambiar el chip y he renovado mi humanidad».

La intérprete reconoce que interpretar a una figura del relieve de María Magdalena «es intimidante». «Me pareció importante centrarme en el amor que siente hacia Jesucristo, desde el fondo de su corazón, en lugar de sentirme sobrepasada por esta increíble figura histórica», explicó.

Y añadió: «Me resulta inspirador el modo como se ha escrito este personaje. En la última temporada le hemos visto tener dudas sobre si podrá estar a la altura de lo que se espera de ella. Y vemos que es humano cometer errores, aunque tenemos que intentar hacerlo lo mejor posible».

La María Magdalena de la ficción reconoció que ‘The Chosen’ le ha sorprendido con detalles sobre los episodios evangélicos que desconocía y que le han obligado a consultar la Biblia para comprobarlo. «Me ha admirado lo mucho que han investigado para la serie. Siempre aprendía cosas nuevas».

«Creo que todo el mundo conoce ya la historia. Pero la forma en que se cuenta es muy genuina, muy humana. Muy cruda y honesta. Con los traumas, miedos y sufrimientos que todos vivimos en la vida. También mostramos la transformación de esos sentimientos y cómo cambian las personas después de conocer a Jesucristo. Es una forma novedosa de contar la historia. Eso es lo que emociona a la gente», añade.

Durante la promoción en España, acompañaron a ‘María Magdalena’ Noah James, que interpreta en la ficción a Andrés, y Amber Shana Williams, que da vida a Tamar, un personaje que no existe en la Biblia y que representa a muchos de los seres anónimos con los que se topó Jesús de Nazaret. Shana Williams está asentada en nuestro país y habla un fluido castellano.

«A mí este personaje me ha cambiado muchísimo porque su historia va sobre la fe y es algo con lo que yo siempre he tenido problemas», reconoció. “Tamar ha sido una especie de modelo para mí acerca de cómo llevar una vida guiada por la fe”.

La intérprete resaltó el modo valiente con que los guionistas rellenan los espacios de sombra de los relatos evangélicos y su habilidad para hacerlo respetando el texto bíblico y lo que sabemos de su contexto por las investigaciones históricas.

«Lo que aprecio mucho es que no se ha escondido ningún tema» y avanzó que los nuevos capítulos de la tercera temporada contarán cosas que pueden incomodar a los espectadores. «Pero eso os va a forzar a mirar en vuestro interior y evaluar cuál es tu objetivo vital y nuestro potencial como seres humanos».

La tercera temporada se estrenó en los cines de EEUU hace unos días con gran éxito -se colocó como tercera película más vista del día tras ‘Wakanda forever’ y muy cerca de ‘El menú’- y está a punto de llegar a la App The Chosen, el modo de difusión gratuita propio de la serie. Los promotores están ya recaudando fondos para el rodaje de la cuarta temporada. Por el momento ya han completado los necesarios para rodar los dos primeros capítulos y llevan recaudado por micro donaciones más del 80% del tercer episodio, según cuentan en su propia plataforma.

También para Noah James, el actor que interpreta al apóstol Andrés, la serie ha supuesto un revulsivo personal. «Ha cambiado mi vida por completo», reconoce. «Como actor se nos pide mucho que mostremos humanidad y eso nos da mucha vida».

Serial «The Chosen» VidAngel Studios

James es judío laico, no practicante de su religión, y desconocía en gran medida la religión cristiana. Representa la gran diversidad de creencias, y no creencias, que se han agrupado en torno a un proyecto inequívocamente confesional, pero con un registro humano y un poder narrativo que van más allá.

«Hacemos la serie personas de distintas creencias y contextos, con diferentes perspectivas, que ponemos lo mejor de nosotros mismos. Creo que esto enriquece el material», afirma James. Y, además, para el intérprete fue una oportunidad de conocer el cristianismo.

«Como yo venía de fuera de la tradición cristiana, pensaba: ¿qué mejor manera de familiarizarme con las enseñanzas de Jesucristo que sentarme con él a una mesa y escucharle?», como a menudo hace su personaje a lo largo de la serie. «Ha sido fascinante. En la temporada uno vemos cómo predica y yo le escucho como nunca lo había escuchado antes. Ha abierto mis ojos y me ha hecho una persona más abierta. Estoy muy agradecido a este proyecto».