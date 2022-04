Jonathan Roumie de ‘The Chosen’ revela cómo fue interpretar a Jesús

La serie The Chosen rompe esquemas, por varias razones: Por su producción, en la que participan personas de diferentes confesiones cristianas; por su financiación, a través de crowfunding; y sobre todo, por presentar a un Jesús más humano y cercano al hombre, sin perder su esencia divina. Y esto sobre todo gracias al mismo Jonathan Roumie, el actor que le encarna, a quien entrevistamos en Aleteia

¿Cómo es para un actor interpretar a Jesucristo? ¿Es similar a asumir cualquier otro papel desafiante, o te cambia, especialmente si eres creyente? Pocos actores han tenido la oportunidad de descubrirlo de primera mano, y el neoyorquino Jonathan Roumie es uno de ellos.

Como Jesús en la exitosa serie «social» The Chosen, escrita y dirigida por Dallas Jenkins, Roumie nos ha brindado una de las representaciones más atractivas de Cristo en el cine moderno. La editora de Aleteia, Zoe Romanowsky, habló con Roumie sobre su experiencia…

– The Chosen está disponible en línea a través del sitio web, YouTube y la aplicación de transmisión de VidAngel. La serie es el principal proyecto de crowfunding de la historia y se muestra en unos 180 países. Dime cómo te enteraste de este proyecto.

Conocía a Jenkins, el creador del programa, desde hacía seis años. Nos conocimos cuando él era el director de medios de su iglesia y me seleccionaron para el papel de Jesús en un cortometraje llamó The Two Thieves.

En la barca de Pedro Angel Studios

Hice el casting para el ladrón arrepentido y luego me repetirlo para Jesús un par de días después; inicialmente me decepcionó, porque significaba que probablemente no obtuve el papel que quería, además de que Jesús tenía solo cinco líneas en el guión. (Risas)

Pero me alegró hacerlo. Era la segunda oportunidad que tenía de interpretar a Jesús en una película. Al año siguiente hicimos otra serie de vignettes, y luego otra serie, y luego hizo el cortometraje llamado The Shepherd, que fue el capítulo piloto de lo que se convertiría en The Chosen.

Seis meses después, recibí una llamada de Dallas que decía: «Creo que vamos a hacer una serie, ¿te animarías a interpretar a Cristo otra vez?». Y yo dije: “¿Cuándo empezamos?”.

– Interpretar a la figura religiosa e histórica más importante que ha existido, al hombre que creemos que es el Hijo de Dios, es una perspectiva intimidatoria para cualquier actor. ¿Te costó aceptarlo?

No, porque además de las vignettes que había filmado, además de un proyecto para St. Luke Productions en el que había interpretado a Jesús; también hice un vía crucis «en vivo». Me había empezado a quedar claro que interpretar a Cristo iba a estar en mi vida por un tiempo. Y soy un hombre de fe. Sentí que Dios debe tener una razón para ello y traté de permanecer abierto a eso.

Cena en casa de Mateo el Publicano VidAngel Studios

Tuve algunos pensamientos esporádicos sobre si me encasillarían interpretando a Jesús o simplemente haciendo proyectos basados en la fe, pero traté de no ceder a ese miedo y permitirme confiar en que Dios tenía un plan.

– ¿Cómo fue interpretar a Jesús una vez que las cámaras estaban rodando?

Durante una escena tuve un momento en el que me sentí completamente abrumado; y ya fuera por mis propios miedos o por el mal que trabajaba en mi mente alimentándola con todo tipo de tonterías, tuve que detenerme un momento y hablar con Dallas. No me sentía bien al respecto.

Le dije: «Esto es realmente difícil para mí», y me preguntó por qué; y le dije: «Porque no me siento digno de estar diciendo estas palabras, poniéndome en estos zapatos, predicando a esta gente…»

Y me dijo algo tipo, «ninguno de nosotros es digno [de hacer esto]… tú no eres digno, y yo tampoco… esa es la historia de este proyecto», pero que Dios no nos dejaría fracasar. Así que su tranquilidad me recordó lo que teníamos que hacer, específicamente nosotros… y ese momento me marcó.

Ninguno de nosotros es digno, solo estamos tratando de hacer nuestro mejor esfuerzo para llevar el ejemplo del Maestro y la historia de Su vida al mundo. Y de una manera que nunca se ha hecho, que le haga accesible a las personas y lo humanice, en lugar de deificarlo estrictamente.

Por los caminos de Galilea VidAngel Studios

Entendemos que él era Dios, pero muchas veces no vemos Su humanidad, por lo que nos sentimos lejos de Él. Porque no nos damos cuenta de que Él sufrió igual que nosotros, en todos los sentidos menos en el pecado.

Así que ese fue un punto de inflexión para mí y todavía tengo que recordarme a mí mismo a veces que está bien, que fui elegido para hacer esto. Estoy en esta posición haciendo este programa en particular y no otra persona, porque Dios ha querido. Todos los días recuerdo mi humanidad, que me lleva a la humildad.

– ¿Tu fe siempre ha sido importante para ti?

Se me ha educado en la fe. Fui bautizado ortodoxo griego. Mi padre era ortodoxo griego y fue a una escuela católica en Egipto, de donde procede. Mi madre es católica romana.

Mis padres eran muy devotos y, cuando nos mudamos de la ciudad de Nueva York a los suburbios fue difícil encontrar una comunidad ortodoxa, por lo que mi padre se sentía cómodo yendo a la Iglesia Católica ya que se crió esencialmente con ambas religiones.

Hice mi primera comunión y confirmación como católico y asisto a una iglesia católica. Si estuviera más disponible, probablemente iría a las iglesias ortodoxas griegas con más frecuencia…

Lo que no veo que cambie nunca es mi amor por los sacramentos y mi devoción a los sacramentos y lo que obtengo al experimentarlos. Mirando hacia atrás a todo lo que los Padres de la Iglesia escribieron y creyeron, esta es la verdad que resuena en mí.

– El escritor y director Dallas Jenkins es evangélico y tú eres católico. ¿Cómo fue esa colaboración?

Fue perfecto… No hicieron falta ajustes. Siempre hemos sentido lo mismo por este hombre, ambos somos apasionados por Cristo y quiero a Dallas como un hermano evangélico; al igual que amo a mis hermanos judíos mesiánicos que aman a Cristo y a cualquier otra persona que esté abierta a Dios y quiera saber quién es Cristo; o que se sienta conectado conmigo debido a mi participación en la serie. No tengo problemas con eso.

Jonathan Roumie, invitado en «The Catholic Talk Show» Youtube

– ¿Cómo te preparaste para el papel?

Leo mucho. Rezo mucho. Sobre todo rezo. Mi oración principal es que Dios quite tanto de mí como sea necesario de la actuación, y permita que el Espíritu obre a través de mí; y dirija y guie el papel a través de la escritura inspirada de Dallas y su equipo. Su proceso de escritura es muy parecido.

Me preparo usando una variedad de diferentes fuentes de inspiración y le pido al Espíritu que trabaje a través de lo que tengo a mi disposición para guiarme al lugar correcto.

Cuando estamos filmando, siempre tengo un rosario conmigo. Tengo una pequeña cartera de cuero que llevo como Jesús y generalmente traigo mis «equipos» sacramentales; y los pongo allí y los guardo conmigo, y cuando necesito estar solo, solo voy a orar y trato de mantenerme concentrado y aislado, lo suficiente para estar abierto a lo que Dios me está permitiendo hacer en una escena dada.

– Jesús tiene mucho sentido del humor en algunas escenas, algo que es muy difícil de lograr cuando se interpreta al Señor de Señores. ¿Todo eso estaba escrito en el guión o sucedió de forma más espontánea mientras la cámara rodaba?

Dallas y yo habíamos estado experimentando en nuestras colaboraciones anteriores. Para una de las vignettes que hice con él en 2017, escribió su primer «chiste de Jesús». No estaba seguro de cómo sería, pero era esencialmente un guiño autorreferencial a la divinidad de Cristo.

Un par de discípulos están luchando a puñetazos, otro comenta «No puedo creer que [Tadeo] golpeó a Andrés» y Jesús dice «Ni siquiera yo lo vi venir». Y cuando se mostró en el servicio del Viernes Santo, la audiencia se rió. Fue una respuesta afectuosa y bondadosa que comunica la humanidad de Jesús a las personas, a las que amaba.

Una charla profunda con Nicodemo The Chosen | Vidangel Studio

Jesús era judío, así que creo que tenía que tener sentido del humor, ¿sabes a lo que me refiero? Solo culturalmente. Y sabiendo por lo que tendría que pasar, tratando con miles de personas a la vez, gente constantemente pidiendo curaciones y pidiendo cosas… Tenía que tener una forma de aliviar el estrés, además de ir al otro lado de la montaña. Así que tengo que imaginar que tenía sentido del humor.

Hubo una serie de cosas escritas, y luego un par de otros momentos en los que mi actuación terminó siendo divertida. Me gusta interpretar la comedia en una escena cuando es apropiado, así que creo que Dallas confía en mí para saber cómo lograr ese equilibrio como profesional y como creyente. No estamos tratando de hacer nada irreverente; siempre proviene de un lugar de buen carácter y potencialmente plausible.

Jesús no fue representado como gracioso en los Evangelios, pero sabemos que se reía, sabemos que amaba a los niños y probablemente lo habrían hecho reír. Si interactúas con niños, tiene que haber carisma y magnetismo que haga que los niños quieran estar cerca de ti. Si eres distante, los niños se dan cuenta de eso.

Realmente tenemos la sensación de que había algo en Él, probablemente Su amor por la humanidad, entonces, ¿cómo no tendría sentido del humor?

– Al hacer tuyo el carácter de Jesús, ¿has aprendido algo nuevo sobre Él o algo te ha sorprendido?

Lo que fue nuevo para mí fue aprender teológicamente sobre las correlaciones entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Al contar con nuestro asesor Rabino Mesiánico Jason Sobel, aprendí mucho sobre el cristianismo, incluso los orígenes de la Misa.

Aprendí sobre el significado de ciertos eventos que tuvieron lugar en el Nuevo Testamento y cuánto corresponden a cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento; y cuál fue su significado, como el Séder de Pesaj y lo que significa y cómo se aplica a la Última Cena y a la Misa. A menos que estudiamos teología, la mayoría de nosotros nunca aprende estas cosas.

Momento de la grabación The Chosen | Vidangel Studio

Aprender sobre la cultura de Jesús fue nuevo para mí de una manera que nunca antes había estudiado y me hizo querer aprender más… por eso estoy leyendo todo lo que estoy haciendo ahora. También he estado en Templo para tener una idea de eso.

Más personalmente, creo que interpretar el personaje de Jesús me ha hecho abrir el corazón y el espíritu para tratar de emular sus valores y su estética moral. Me ha llevado a un lugar donde trato de tener más compasión y amor por mi prójimo a diario.

Interpretar el papel me ha hecho querer ser la mejor versión de mí mismo. Creo que me ha hecho más compasivo, más abierto, más ecuménico y más agradecido de nuestra fe y el sacrificio de la Misa aún más. Aprender acerca de Cristo en el contexto en el que vino, su cultura y su tiempo… amplió mis conocimientos y abrió mi corazón.

Entrevista originalmente publicada en dos partes por la edición inglesa de Aleteia y adaptada por Aleteia Español