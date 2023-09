«Dime con quién te juntas y te diré quién eres»

Este refrán popular debería conducirnos a contestarnos sinceramente tres preguntas: ¿Qué tipo de amigos tengo? ¿Quién está acompañando mi vida? ¿Qué ejemplo me están dando?

A lo largo de nuestra vida conocemos a muchas personas y llegamos hacernos de todo tipo de amistades; sobre todo si eres una persona muy social y tienes facilidad de convivir y formar relaciones personales.

Sin embargo, a medida que pasan los años podemos ir perdiendo el contacto con alguno de ellos por circunstancias distintas, sobre todo cuando comenzamos a madurar y a tomar un rumbo especifico para nuestra vida.

La amistad sin duda es un regalo precioso y la misma Biblia lo dice en Eclesiástico 6, 14:

Un amigo fiel es un refugio seguro, el que lo encuentra ha encontrado un tesoro».

Características de una buena amistad

Rawpixel.com | Shutterstock

Una buena amistad es la que te ayuda a crecer como persona, a mejorar; pero también tiene algunas características especificas:

Honestidad

Atención

Lealtad

Aceptación

Apoyo

Confianza

Compasión

Empatía

Humildad

Intereses en común

Respeto

Amor

Cada amistad es única e irrepetible y de todas -para bien o para mal- se aprende. Por desgracia, también existen amistades negativas, que no aportan a nuestro bienestar o santificación y que, tristemente, nos toca darnos cuenta de que, en realidad, no eran nuestros amigos.

Hay una frase popular que dice «dime con quien te juntas, y te diré quien eres». Esto tiene mucha verdad, ya que a veces nuestros amigos se convierten en esa familia a la que más frecuentamos, con la que más compartimos y de quien más adoptamos modismos, ideas o comportamientos.

¿Qué tipo de amigos tienes? ¿Con quien te juntas? Aquí tienes algunos tipos de amistades que podrían no ser tan buenas para tu vida; pon atención en sus características.

1 Amigo tóxico

Los amigos tóxicos son aquellos con los que no hay un equilibrio; es decir, tu das pero ellos no: no te apoyan ni están en los momentos importantes de tu vida. Suelen decepcionarte muy a menudo y notas cómo tienen una manera un tanto «peculiar» de entender la amistad. A la larga, los amigos tóxicos causan sufrimiento. Por eso, es mejor que te alejes de ellos si tienes alguno.

2 Amigos falsos

Un falso amigo es aquel que no puede fingir por un tiempo prolongado. En algún momento ocurre algo que pone de manifiesto la hipocresía de la otra persona o su posicionamiento respecto a esta amistad. Por ejemplo, mentiras que se descubren.

3 Amigos «con derecho»

Es decir, sin compromiso amoroso. Este tipo de «amistad» se da entre dos personas que sienten atracción el uno por el otro pero no tienen interés en enamorarse o en tener algún compromiso de noviazgo. Estas relaciones no conducen a nada bueno ya que crea -aunque no lo quieras- un vacío, te aleja de Dios y termina mal.

Kitja Kitja/ Shutterstock

4 amigo interesado

Se caracterizan por ser interesados, ya sea por tu dinero, vehículo, estatus social, amistades, o porque realmente le puedes aportar de alguna u otra forma algo para su vida; generalmente, cuand eres tú quien necesita algo no puedes contar con ellos.

5 Amigo virtual

Los conocemos en un entorno virtual, por ejemplo, a través de chats, foros, redes sociales o aplicaciones para conocer personas. Como ya sabemos, esto es algo peligroso porque muchas personas dicen y muestran ser una persona que no son. Podemos terminar muy decepcionados, o incluso metidos en un gran problema.

Ground Picture/ Shutterstock

6 Amigo de fiesta

Aquellas personas que solo te encuentras en las fiestas o que son ellos mismos los que te llevan de rumba; y no solo eso, sino que ellos mismos pueden ser quienes te empujen a entrar en vicios.

7 amigos intermitentes

Estos amigos se dejan ver muy de vez en cuando. Su amistad parece vivir grandes altibajos: pueden pasar una larga temporada muy atentos y de repente desaparecer durante meses o hasta años. Puede que te des cuenta que siempre está conectado al chat, le saludas pero jamás responde, y un día se digna a hablarte porque resulta que necesita que le hagas un favor.

8 Amigos «Nini»

Aquellas personas que ni hacen ni dejan que tú hagas. Gente que no te suma, que no se dedica a nada y que si te ve logrando algo, demerita tu esfuerzo; en el fondo no te quiere ver triunfar y saben fingir que tus logros le hacen feliz. Sin embargo, sabes de manera instintiva -por su gesto o tono de voz- que algo “no cuadra”, que no le gustó mucho que te hubieras conseguido ese trabajo o que estés saliendo con esa persona. Suele suceder que estas personas de alguna manera buscarán “ponerte zancadilla”.

9 Amistad doble cara

Es horrible darte cuenta que medio mundo se enteró de eso que solo le contaste a una persona; peor aún, darte cuenta que habla mal de ti con tus otras amistades.

El buen amigo te da su opinión sincera y a la cara; no habla mal de ti cuando no estás presente. Si has notado que te critica por la espalda pero no tiene el valor de decirte lo que piensa de ti directamente es bastante seguro que se trata de un amigo a evitar. Los amigos han de respetarse. Una persona así es veneno para el alma, no tardes en alejarte de ella.

Pixel-Shot/ Shutterstock

10 Amigos con actitud Negativa

Todos tienen problemas, no obstante, para este amigo los suyos siempre son más graves, más dolorosos y más importantes que los del resto de la humanidad. Se queja de manera constante y cuando vas a contarle algo tuyo salta con la expresión: “eso no es nada, mírame a mí que me pasó tal cosa”.

Esas personas negativas que siempre ven el vaso medio vacío en todo lo que haces, pueden estar motivados por envidias o deseos de hacer el mal.

No pierdas la esperanza

Si has pasado por alguna situación difícil con alguno de tus amigos o descubriste que no eran amigos verdaderos, y eso te ha herido, no debes olvidar que existe un amigo verdadero, que jamás te va a abandonar, que no te juzga y que tiene todas las virtudes de un verdadero amigo, Él es Jesús, el amigo incondicional por excelencia, que te dice:

«Ya no te llamo siervo, te llamo amigo» (Jn 15,15).