Para mi cumpleaños pido un regalo espiritual

El escritor Claudio de Castro agradece a los amigos de Aleteia sus mensajes y tiene tres peticiones para cada uno

Estoy por cumplir 66 años. ¿Qué tiene de especial un cumpleaños? Todo, cuando celebras la vida, la amistad, y tantas personas nobles nos siguen en Aleteia y nos leen, se toman un tiempo para escribirnos, contarnos sus vidas, inquietudes, pensamientos.

La verdad es que siempre me he sentido muy honrado porque denota un gran interés de tu parte. Reconozco el esfuerzo y el tiempo que se toman en escribirnos. Y eso es maravilloso.

Lo que más disfruto es cuando me hablan de Jesús Sacramentado y me cuentan cómo ha cambiado sus vidas, de las visitas al Sagrario, de cuánto les ilusiona acompañar a Jesús, quedarse una hora con él, rezando, hablándole, contándole sus inquietudes, pidiéndole gracias.

Por supuesto, Jesús no se deja ganar por nadie en generosidad y los llena con dones abundantes, los abraza y les fortalece y reconforta el alma para que puedan seguir adelante.

Jesús, el mejor amigo

Sé por experiencia propia, porque lo he vivido, que es el mejor de los amigos. Un gran amigo.

Y aparte de esto, es el Hijo de Dios, todopoderoso. Para él nada es imposible, por tanto… ¿por qué vamos a inquietarnos o preocuparnos por cosas que Él puede resolver?

El poder de la Palabra

Por algún motivo que desconozco, cada vez me toma más tiempo escribir estos artículos. Me ocurre que de repente pienso en una palabra y me quedo meditando sobre ella, dándole vueltas.

Es como quien encuentra una fruta y quiere extraerle todo el jugo. Lo mismo hago con cada palabra de las Sagradas Escrituras.

¿Tendrás una Biblia a mano? Ábrela en Hebreos 4, 12-13 y lee:

«En efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, y penetra hasta donde se dividen el alma y el espíritu, los huesos y los tuétanos, haciendo un discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. No hay criatura a la que su luz no pueda penetrar; todo queda desnudo y al descubierto a los ojos de aquel al que rendiremos cuentas».

Son las palabras de Dios vivo y eso es verdad, yo lo he notado. Me ocurre sobre todo cuando rezo el Padrenuestro.

Digo: «Padre» y me quedo allí, me pongo a pensar en Dios que es nuestro padre, que nos creó y sustenta nuestra vida y perdona nuestros pecados.

Te pido un regalo a ti

Quería contarte estas cosas para que supieras que me encuentro en esta etapa de mi vida y lo que está ocurriendo.

Reflexiono mucho, rezo, experimento una maravillosa presencia de Dios que todo lo llena y todo la abarca y todo lo cubre y te da un gozo, una felicidad extraordinaria.

Como te contaba, el 3 de julio cumpliré 66 años. Me atrevo a pedirte un obsequio de cumpleaños.

Vaya atrevimiento, pero no tanto, me siento como si estuviera en familia cuando les escribo. A muchos de ustedes los conozco, me escriben, me cuentan vivencias muy íntimas, personales y somos una gran familia en Aleteia.

¿Qué nos vas a pedir Claudio?

Son básicamente 3 cosas y están a tu alcance. ¿Te animas a darme un obsequio de cumpleaños?

Aquí puedes elegir:

Visita Jesús en el Sagrario

Hazle compañía, quédate con Él, que no esté solo, que se sienta feliz. Dile que lo quieres, que necesitas su amor, su gracia y cuando te estés marchando dile: «Jesús, hoy cumple Claudio acuérdate de él. Te manda saludos».

Reza por las almas del purgatorio

Lo segundo que deseo pedirte no es para mí. Me gustaría muchísimo en este día poder ofrecer muchas oraciones, infinidad de oraciones, por nuestras hermanas, las almas benditas del purgatorio, para favorecerlas y que puedan salir de ese lugar e ir al Paraíso.

Me gustaría que podamos sacar del Purgatorio, la mayor cantidad de almas posibles.

Ese sería un regalo maravilloso de cumpleaños. Pienso a menudo en ellas, mis hermanas, que están allí, esperando nuestras oraciones. Cuántas habrá abandonadas, olvidadas por completo.

Expresa tu amor

Lo tercero que quiero pedirte para mi cumpleaños es que abraces a tus seres queridos y les digas que los quieres. Y si tienes una deuda con alguien cúmplela. Y si has hecho daño a alguien pídele perdón.

Quisiera que fuese un día de reconciliación, misericordia, amor y presencia de Dios en nuestras vidas.

Por ahora terminaré el artículo diciéndote que me siento muy contento de tener esta oportunidad de escribirte en Aleteia y muy honrado porque recibo los correos que ustedes me envían.

Como seguro habrás notado, me he emocionado escribiéndote. Me da tanta felicidad saber que podemos ayudarnos los unos a los otros…

¡Dios te bendiga y hasta pronto!