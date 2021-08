Las almas del Purgatorio, olvidadas, por las que nadie reza

“Son almas que son queridas por Jesús, están pagando lo que deben a la justicia divina. Son almas que no deben ser olvidadas”

La Biblia nos exhorta en muchos versículos a orar. Nos enseña la importancia de la oración, sobre todo nos dice: “orad unos por otros”. Rezar por los demás, sobre todo los enemigos, los desconocidos, los grandes pecadores, las familias, los enfermos, la santificación de los sacerdotes y la purificación las almas benditas del purgatorio, es un acto de misericordia que Dios mira con agrado.

Las almas benditas del Purgatorio siguen clamando por tus oraciones y nos gritan desde el Purgatorio: “NO NOS ABANDONEN”.

Te he mencionado el purgatorio. Siempre que escribo sobre este tema saltan personas para asegurar que no existe, que no es bíblico. No les hagas caso.

¿Quiénes son las almas del Purgatorio? ¿Existe el Purgatorio?

En Aleteia hemos tratado el tema porque nos parece importante ser consecuentes con nuestra fe y el deber moral de la misericordia con los que más necesitan de nosotros. Te comparto este artículo que aclara muchas dudas.

Abramos el Catecismo de nuestra Iglesia Católica. ¿Qué dice?

1030 Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo.

1031 La Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos que es completamente distinta del castigo de los condenados.

Nunca dejes de orar por las almas del Purgatorio. Hay unas abandonadas, por las que nadie reza. ¿Les harías el favor de elevar sacrificios y oraciones por su pronta liberación?

¿Sabías que hubo 13 místicas que vieron a las almas del purgatorio?. Ellas nos dicen: “Están tristes y sufren”.

¡Ayúdalas! ¡Son nuestras hermanas!

En Aleteia publicamos una oración de santa Gertrudis para que liberes a nuestras hermanas, las benditas almas del Purgatorio. Te la recomiendo.

Hermano católico, ten caridad y misericordia, saquemos almas del Purgatorio.

¿Te animas?