¿Qué es un Diario de Misa y cómo se utiliza?

Una forma de enriquecer tu participación en el culto. ¡Mira por qué y cómo comenzar a escribir un Diario de Misa!

Cuando oí hablar por primera vez de un Diario de Misa, me quedé intrigada pero un poco confundida. Después de todo, nunca he visto a nadie usar un diario en Misa. ¿De qué iba todo esto?

Resulta que llevar un Diario de Misa puede ser una forma maravillosa de involucrarse más profundamente en la oración y participar en la celebración.

Igual que muchas otras herramientas de oración, podría convertirse en una distracción. Pero si se usa con cuidado y en los momentos adecuados, puede ayudarnos a obtener más de la liturgia.

Tuve la oportunidad de aprender sobre todo lo relacionado con el Diario de Misa de Brennan Costello, fundadora de Everyday Prayer Co.

Además de crear la popular tarjeta del Rosario para billetera, Costello también elaboró ​​un Diario de Misa católica.

¿Qué es exactamente? El sitio web dice:

¡Lleva un diario a misa! Un Diario de Misa católica es una forma intencional de enriquecer tu participación en la adoración de la misa. Un Diario de Misa es un diario que se usa durante la Misa para ayudarte a orar, tomar nota de lo que Dios está tratando de decirte y luego continuar reflexionando sobre ello. Nuestro diario en papel incluye oraciones para la misa, hojas con rayas para escribir y un diseño minimalista. En el Diario de Misa católica se incluyen oraciones para ayudarte a prepararte para la Misa, dar gracias después de la Comunión y orar al final de la Misa. Estas oraciones son una herramienta intencional para ponerse en la actitud correcta para la Misa. Hay 70 páginas de páginas de diario rayadas en el Mass Journal para proporcionar espacio para diario, notas y oraciones.

Quería saber más acerca sobre por qué el Diario de Misa se está haciendo popular y cómo una persona puede comenzar con la práctica. Esto es lo que me dijo Costello.

¿Cuáles son algunos de los beneficios del Diario de Misa?

1 ESTAR COMPLETAMENTE PRESENTE EN LA MISA

«Comencé el Diario de Misa como una forma ligera de ayudarme a participar mejor en la Misa. La Misa no está destinada a celebrarse de una manera pasiva, sino a una participación activa. Un Diario de Misa te ayuda a estar presente».

2 Ofrecer la Misa como oración

«Un sacerdote me enseñó que una excelente manera de ‘entrar’ en la Misa es que antes de que comience la Misa, tengas tu propia intención para esa Misa. ¿Por qué quieres ofrecer tu participación en la Misa? Escribir esto en el Diario de la Misa puede ayudarte a concentrarte en eso y ‘colocar’ esa intención en el altar. Me gusta hacer esto cuando me siento en el banco antes de que comience la Misa».

3 Recordar LO QUE PASÓ EN MISA

«Un Diario de Misa también puede ser muy útil en la oración posterior. Tal vez el sacerdote dijo algo en la homilía, o notaste algo que sobresalió en las lecturas. Tomar nota de esto en tu diario y luego volver a ello en oración puede hacer que esa oración sea muy útil. Es una manera de ayudarte a entender lo que Dios está tratando de decirte».

¿Qué consejo le darías a alguien que nunca ha usado un Diario de Misa y quiere iniciarse en esa práctica?

1 No pasa nada SI ERES LA ÚNICA PERSONA QUE ESCRIBE UN DIARIO

«¡No te preocupes si eres el único que escribe un diario! Si te es útil, ¡hazlo! Y qué gran manera de compartir cómo te está ayudando o cómo estás tratando de participar activamente en la misa cuando otros te preguntan al respecto».

2 DEJA QUE EL ESPÍRITU SANTO GUÍE TU ESCRITURA

«Ve a misa con una o dos prácticas para las que te gustaría usar el diario, pero no con un plan de cuánto quieres escribir. El diario debe ser una herramienta para ayudarte a orar, pero no debe reemplazar tu oración personal por la escritura. A mí me gusta usarlo para escribir mis intenciones, pero usa el Diario como te vaya mejor. Trátalo como una herramienta para hacer que tu tiempo en Misa sea más fructífero, ¡es personal para ti!».