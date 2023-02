Toda mujer ha de poder plantearse dar al bebé en adopción antes que abortar

La instagramer Mar Dorrio exige que haya más información para que las mujeres no se vean abocadas al aborto. Es un modo de salvar la vida que las madres llevan en su interior

En 2018, se nos encogía el corazón con la triste noticia de la muerte de un feto de veinticuatro semanas de gestación. Lo encontraron en una depuradora de aguas de Teruel. Después de cuatro años, la Policía Nacional ha detenido a sus padres, una pareja de 34 y 29 años, respectivamente, gracias a la recogida de muestras de perfil genético. Esta noticia tan triste (esa niñita, esos padres detenidos), me ha dado mucho que pensar…

Lo primero es que nos tiene que llamar poderosamente la atención que estas cosas sigan pasando actualmente. Nos deberíamos plantear una pregunta importante: ¿Hemos informado lo suficiente a la sociedad de lo fácil, de lo inmediato que resulta dar a un bebé en adopción?

Dar el bebé en adopción al nacer

Parece increíble que se desconozca que el hecho de dar a un bebé en adopción no acarrea ninguna carga legal y que se cuenta con la protección del anonimato.

Este país tiene que asegurarse de que toda mujer sepa (también si es menor), en el mismo momento que llegue al hospital, que puede mostrar su deseo de dar a su bebé en adopción y de ser informada de cómo funciona todo el procedimiento. Nadie que conozca bien el procedimiento da a luz en un descampado y abandona a su bebé en el tanque de una depuradora.

Ojalá la adopción fuese objeto de campañas de radio, prensa, televisión, vallas publicitarias, como, por ejemplo, las que se dedican a las mascotas. Tengo una en la cabeza en la que un precioso perro miraba a la cámara, mientras una voz en off decía: «No le abandones, él nunca lo haría».

Maravillosas campañas. Las aplaudo con las dos manos, pero no puedo evitar sentir un poco de envidia, no puedo evitar un «¡ojalá a la adopción le hiciesen alguna campaña como la de los animales de compañía!».

Que hagan campañas de apoyo a la adopción

Campañas que enseñaran la imagen de los finales felices que brinda la adopción, que mostraran a niños adoptados, felices, y agradecidos a la decisión generosa de sus padres biológicos. Campañas de apoyo a las mujeres embarazadas que les quiten el miedo, y que les planteen esta opción como lo que es: la mejor solución para quienes no pueden cuidar de su bebé.

Sí, sé que muchos, al escuchar esto, me dispararán con el relativismo moral, diciéndome: «La mejor solución para ti». Y yo les contestaré: «No, la mejor objetivamente, porque es en la que no muere nadie”. Por lo menos, que se apoye, se subvencione, se mime, a las asociaciones como Red Madre, Fundación Madrina, etc. A todas las asociaciones que quieren ayudar y animar a la mujer embarazada, y ofrecerle, con ilusión y esperanza, la opción de la adopción.

Pero no. Lejos de ser así, al gobierno le molestan estas asociaciones que, sin juzgar, sin dañar, quieren animar a las mujeres embarazadas a apostar por el caballo ganador, a apostar por la vida.

Ojalá Red Madre estuviera más apoyada

La actualmente vicepresidenta segunda del Gobierno de España, Yolanda Díaz, hacía las siguientes declaraciones el 20 de septiembre de 2011 al diario «La Voz de Galicia», molesta porque el Ayuntamiento de Ferrol, gobernado en ese momento por el Partido Popular y del que ella era concejal en la oposición, había destinado a Red Madre la fabulosa cantidad de 1.000 euros: «Es escandaloso que se otorgue una ayuda pública a una entidad fantasma y contraria a la legalidad democrática, y que, a juicio de esta formación, atenta contra los derechos de la mujer».

Le recordaría a la vicepresidenta que también eran mujeres la bebé de la depuradora de Teruel y su madre. Una madre que, ojalá, otra vez ojalá, se hubiese cruzado con alguna voluntaria de Red Madre.

Y, por otra parte, resulta irónico que, unas pocas semanas (de gestación) antes, esos mismos padres, en lugar de ser detenidos, habrían sido custodiados hasta una clínica abortiva para que nadie les disuadiera, para que nadie les convenciera de apostar por la vida de esa chiquitina.

¿Ayudamos entre todos a difundir que la adopción es siempre la mejor opción? Why not?