[FOTOS] ¡Por fin adoptado! La alegría de tener unos papás

El cuidado de acogida no siempre es bien entendido por el público en general, por lo que estas fotos ofrecen un pequeño vistazo para entenderlo un poco mejor. En particular, llaman la atención sobre lo positiva y feliz que puede ser la experiencia de adoptar de un hogar de acogida.

Esta campaña en las redes sociales es solo una pequeña parte del trabajo de Together We Rise. La organización apoya a los niños de acogida de muchas otras maneras, también brindándoles bicicletas, artículos para la universidad y bolsas de lona para sus pertenencias.

Se necesitan muchos más padres de acogida

The Huffington Post compartió una cita de la directora ejecutiva de Together We Rise, Gianna Dahlia, explicando por qué eligieron compartir estas dulces fotos en las redes sociales. Dijo:

Con tantas noticias negativas sobre el cuidado de acogida, solo queremos resaltar lo positivo con las adopciones increíbles que ocurren todos los días. Hay muchos estereotipos negativos que rodean a los niños en acogida temporal, pero son solo niños que quieren familias amorosas, y hay familias que luchan por ellos. Solo queremos inspirar a esas familias, ya sea que estén pasando por el proceso o considerando el proceso de adopción, que se puede hacer y vale la pena.

Con más de 430.000 niños en cuidado de acogida y solo 214.421 padres de acogida con licencia, existe una necesidad real y apremiante de más opciones y recursos para que las familias y agencias de acogida puedan apoyar mejor a los niños.

Con suerte, el trabajo que Together We Rise está haciendo para correr la voz sobre el cuidado de acogida hará una diferencia positiva. Las imágenes muestran la felicidad y el amor que no siempre se destaca. ¡Y si nada más, por lo menos estas preciosas fotos seguramente traerán una sonrisa a la cara de todos los que las vean!