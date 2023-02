Cómo superar la inseguridad personal

¿Te cuesta decidir y te gustaría que eso no ocurriera? La coach Sheila Morataya propone 3 tips para mejorar tus habilidades

¿Te has encontrado alguna vez haciéndote alguna de las siguientes preguntas porque te da miedo equivocarte?:

¿El vestido de flores o el vestido amarillo?

¿Comida china o comida francesa para un encuentro importante? ¡No puedo decidir!

¿Hablo a la empresa que me hizo aquella entrevista de trabajo o espero? ¡No logro decidir qué es lo mejor!

Notas qué poco seguro estás de ti mismo. No sólo las mujeres experimentan sentimientos de inseguridad sino también los hombres.

Me gustaría hablarte de unas cuantas estrategias psicológicas que podrían ayudarte.

¿Qué es la inseguridad?

La inseguridad es esa falta de confianza en uno mismo que se manifiesta de forma continua como un rasgo negativo de la personalidad.

El APA Dictionary of Psychology define la autoconfianza como «la confianza de una persona en sus propias habilidades, capacidades y juicio. Debido a que normalmente se considera una actitud positiva, reforzar la confianza en uno mismo suele ser un objetivo intermedio o final en la psicoterapia.»

Es la creencia de que él o ella puede enfrentar con éxito los desafíos y demandas del día a día

Por otra parte, es importante tomar en cuenta que el concepto confianza en uno mismo nace con el movimiento de la autoestima que se extendió como fuego por la cultura occidental durante los últimos 50 años y cuyo fundador fue el psicólogo estadounidense Nathaniel Branden, quien funda, precisamente, las bases de la autoestima.

La dificultad para tomar decisiones

El rasgo más sobresaliente de una personalidad insegura es el miedo a tomar decisiones.

El miedo a equivocarse, el miedo a ser rechazado o el miedo al ridículo hacen que la persona renuncie a sus ideas y a sus deseos.

En consulta, Claudia (nombre ficticio), una mujer de 28 años, lo contaba así:

«Yo sólo sé que me da miedo equivocarme. Ese día del examen estatal para lograr mi licencia de maestra escolar, me hice pupú en el escritorio. Esto me llenó de vergüenza, me paralicé, no creí en lo que había estudiado y no pasé el examen.»

Claudia ha superado mucho sus inseguridades, pero lamentablemente ese día la trampa de la duda pudo más. Mientras este sentimiento no mejore, Claudia seguirá deprimida.

¿Cómo salir de este círculo?

Saldrás de este círculo reconociendo que esta inseguridad te roba experiencias y oportunidades de probar tu autoeficacia. Este es un término de Albert Bandura. Pero además puedes empezar a aplicar estas tres pautas que te ayudarán a superar este sentimiento.