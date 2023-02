Bebé salvado del aborto por la oración de 40 Días por la Vida ¡en el primer día de campaña!

40 Días Por la Vida, el movimiento internacional de oración silenciosa frente a los centros abortistas, lo ha vuelto a hacer: en el primer día de la campaña que han puesto en marcha en Madrid, con ocasión de la Cuaresma, han rescatado a un bebé de ser abortado

No podemos dar sus nombres para preservar su identidad, así que los llamaremos Esperanza y José.

Esta pareja de jóvenes españoles se acercó el pasado Miércoles de Ceniza hasta el centro abortista Dator, uno de los abortorios más conocidos de Madrid, donde cada año son abortados miles de niños. No iban solos, sino acompañados por Eva, la madre de Esperanza.

Veinteañeros, sin trabajo y con 3 hijos

Ambos jóvenes son veinteañeros, ninguno de los dos está trabajando actualmente, viven en una de las zonas más pobres de España y tienen 3 hijos pequeños. Por eso, la noticia de que Esperanza se había vuelto a quedar embarazada les llenó de temor ante las dificultades que les supondría hacerse cargo de un nuevo hijo, y habían decidido abortar.

Sin embargo, su experiencia les había llenado de dudas, pues eran conscientes de que un embarazo implica la llegada de un nuevo hijo, no de un simple «conjunto de células».

Una presencia silenciosa, un local llamativo

Al llegar al centro abortista, su angustia era tal que ninguno de los 3 reparó en la presencia silenciosa de un grupo de voluntarios de 40 Días Por la Vida, que ese mismo día, coincidiendo con el inicio de la Cuaresma, acababan de arrancar su campaña de oración para acabar con el aborto.

José y Esperanza entran en el abortorio. Eva se queda fuera, en la calle.

Mientras aguarda, ve que en la esquina opuesta hay un llamativo local llamado Refugio Provida. Se trata de una iniciativa gestionada por distintas organizaciones provida, que brinda a las embarazadas con problemas la ayuda que necesitan para seguir adelante con su maternidad. Eva decide entrar.

«Usted no cree, pero ellos, sí»

«Les contó a los del Refugio que Esperanza y José estaban dentro del centro abortista, pero que tenían muchas dudas», explican a Aleteia desde 40 Días Por la Vida. Entonces, «la gente del Refugio le dijeron que si la pareja salía, podrían ayudarles, pero que como ya estaban dentro, no podían hacer nada. En ese momento, alguien señaló al grupo de 40DPV y le dijo a Eva que les pidiese que rezasen por su hija».

«‘Es que yo no creo en estas cosas’, contestó. ‘Usted no, pero ellos sí. Así que no se preocupe y dígaselo’, le respondieron», narran las mismas fuentes.

Y así lo hizo. Al momento, el pequeño grupo comenzó a rezar en silencio para que Dios salvase la vida de ese bebé, e iluminase a sus padres para que decidiesen seguir adelante con la vida de su hijo.

Minutos después, ante la sorpresa de Eva y la alegría de los voluntarios de 40 Días Por la Vida, José y Esperanza salieron del centro abortista «como empujados por una fuerza interior».

Voluntarios que rezan delante de los abortorios. 40 Días por la Vida

Ecografía y decisión de no abortar

Al instante, Eva les contó lo que había sucedido y los condujo al Refugio Provida. Allí les derivaron a la Fundación Madrina donde les ayudaron a que un médico hiciese una ecografía. Ellos aceptaron. Al ver al bebé, decidieron no abortar.

Después, recibieron toda la información sobre cómo iban a recibir ayuda durante el embarazo y durante los primeros años de vida del bebé, cómo iban a ayudarles a encontrar trabajo, y cómo les iban a dar todo lo necesario para criar a sus otros 3 hijos.

«Nos dejó temblando»

«Que justo este año –explica para Aleteia Rebeca de Miguel, la coordinadora de 40Días Por la Vida en Madrid–, que hemos abierto una segunda campaña de oración frente a otro centro abortista para salvar más vidas, nos haya ocurrido esto, y en el primer día, nos dejó literalmente temblando de la emoción».

La oración es el «arma» pacífica que emplean en la campaña 40 Días por la Vida. 40 Días por la Vida

Y concluye: «Esto demuestra que la oración es el verdadero motor que logrará terminar con el aborto. Y nos anima a seguir confiando en Dios y a comprometernos con nuestra participación activa en las campañas de oración silenciosa y pacífica frente a los centros abortistas».

