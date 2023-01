Cómo trabajar tu autoestima en el 2023: un test

La forma en que te valoras no siempre coincide con la imagen que das ni con tu yo real, pero es decisiva para tu salud mental

«Yo también necesito valorarme más». Ahora que están de moda las camisetas con frases, la mayoría de los seres humanos podríamos lucir una con esta frase.

Después de más de treinta años de experiencia en el campo de la autoestima, que dio su inicio con clases de imagen personal y autoestima, sigo comprobando que el concepto que tenemos de nosotros mismos suele ser frágil. Lo era cuando no existía internet (soy de esa época) y lo es hoy, quizá aún más.

Las fotografías de las mujeres y hombres, con rostros, cabellos, cuerpos y músculos perfectos, sobre todo en Instagram, están dejando herido a cualquiera. Es por esto, que muchos de mis pacientes, hombres o mujeres, deciden en un momento indeterminado de sus vidas, cerrar sus redes sociales. «Se me baja mucho la autoestima», me comentan.

¿Cuánto te quieres a ti mismo?

Lo que pasa es que una autoestima sana y llena de vigor es la llave para una buena salud mental.

Ella influye en nuestras decisiones más importantes y va dando forma al tipo de vida que te creas.

Por esto este año 2023 puede estar dedicado al conocimiento profundo de ella; a la sanación de heridas que sufrimos en la infancia y a la continua restauración de la misma durante la edad adulta.

Pero, ¿cómo sabes cuánto te quieres?

Desde que tuve la experiencia de entrenar a aspirantes a modelos y reinas de belleza hace muchos años, utilizo el test de Rosenberg, que fue y sigue siendo una de las formas de medición de la autoestima más utilizadas.

Este test consiste en diez preguntas a las que tienes que responder con un sí o un no. Lo importante del mismo es que la primera respuesta que se viene a tu cabeza es la respuesta real.

¿Qué tan sincero puedes ser contigo mismo?

Siento que soy una persona digna. Al menos tanto como las demás. Estoy convencido de que tengo cualidades. Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría de la gente. Tengo una actitud positiva hacia mí mismo. Siento que no tengo mucho de lo que estar orgulloso. En general estoy satisfecho conmigo mismo. En general, me inclino a pensar que soy un fracasado. Me gustaría sentir más respeto por mí mismo. Hay ocasiones en las que realmente pienso que soy un inútil. Con frecuencia pienso que no soy una buena persona.

Saca tu resultado

De la frase 1 a la 5, puntúa con un + 1 las afirmaciones y con un -1 las negaciones. De la frase 6 a la 10 , anota un -1 por cada sí y un + 1 por cada no. Suma el total. Menos de 0 puntos significa una inclinación hacia una autoestima herida, más herida cuanto más se acerque a -10. Cuantos más puntos positivos se obtenga, más sano el concepto que tienes de ti mismo.

Cuando la Sagrada Escritura nos dice «Ama a tu prójimo como a ti mismo», da por hecho que el amor hacia uno mismo es un hecho indiscutible, natural y universal. Pero tristemente esto no es así. Una inmensa mayoría de personas no se quiere, o no sabe quererse bien. Identifica cuáles son los enemigos de la tuya y trabaja en la tuya propia.