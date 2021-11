¿Y si convierto al desconocido en mi prójimo… y lo amo sin medida?

El segundo problema es la medida del amor. ¿Se puede medir el amor? El que ama hasta el extremo está dispuesto a dar la vida y es capaz de darla.

Se niega a sí mismo para que el otro viva. Muere para dar vida. Desaparece para que el otro crezca.

¿Es posible amar de esa manera? Jesús lo hizo y también muchos santos después de Él siguiendo su senda.

Hoy Jesús me pide que ame a mi prójimo como a mí mismo. Surgen las dudas.

La importancia de la autoestima

Fa Barboza/Unsplash | CC0

A menudo siento que me amo mal a mí mismo. Quiero mi bien, pero no sé lo que me conviene, lo que me hace bien realmente. Y además no siempre me quiero como soy.

Dicen que las pantallas, que ahora forman parte de mi vida por la pandemia, han aumentado la baja autoestima de los jóvenes.

Al verse mientras están en un grupo comparan su físico, no se sienten valiosos. Lo mismo las redes sociales han establecido unos baremos de belleza física determinados.

La autoestima es un valor fundamental en la vida. Pero no siempre es fácil tener una autoestima alta.

No me amo bien cuando no he sido amado desde niño. Cargo heridas en el alma que me hacen sentir que no valgo, no importo, no soy bello, ni inteligente, ni valioso.

Entonces mi autoestima baja no me permite quererme de forma sana. Me amo enfermizamente.