“¡Gracias Teresita!”: Un grito que puede ser viral gracias a los jóvenes

Santa Teresita de los Andes vuelve a movilizar los corazones de los jóvenes chilenos de cara a una peregrinación a su santuario

¿Qué tiene Santa Teresa de los Andes que entusiasma tanto a los jóvenes? Aquí una pregunta que intentó responder Aleteia a través de un artículo publicado en 2020 con respecto a la tradicional peregrinación cada tercer domingo de octubre hasta el Santuario de Auco de Santa Teresa de los Andes (la primera santa chilena).

Mientras la pregunta sigue en pie, todo parece indicar que santa Teresita de los Andes efectivamente sigue movilizando los corazones más jóvenes de los chilenos.

Un ejemplo concreto ha sido la huella que ha dejado recientemente en cerca de 50 lugares (parroquias, capillas, colegios de varias zonas de Santiago) la imagen de “Teresita Peregrina”.

Prepararse para la peregrinación

Según publicó laIglesia de Chile, entre el 1 y 23 de octubre se pretende preparar el corazón de los jóvenes de cara a la fuerte caminata hacia Auco.

«Teresita peregrina es una instancia para preparar el corazón de las comunidades de Santiago para vivir la gran experiencia del sábado 23 de octubre, en especial orar por y con los jóvenes”, expresó Patricia Mora, encargada de la actividad a nivel arquidiocesano, reproduce la Iglesia de Chile.

¡Gracias Teresita!

El nombre de Teresita sigue retumbando en los corazones jóvenes de los chilenos. ¿Serán capaces con su entusiasmo también de hacerlo viral a través de sus contactos y redes a su alcance?

Por lo pronto aquí un breve testimonio, de una joven de nombre Lorena Becerra, sobre lo que representa el agradecimiento a la primera santa chilena:

“Tener la imagen de Teresita fue una experiencia muy única. Estuvo justo en una semana dónde estuvimos llenos de actividades y poder compartir con ella, el sentir y recordar en comunidad las peregrinaciones presenciales, fue un momento muy especial. Darla a conocer a aquellos jóvenes que no habían oído de ella me llenó el corazón de fe y de alegría, fue darme cuenta que la pandemia no ha podido con nosotros ni con nuestra fe”.