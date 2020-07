¿Qué tiene Santa Teresa de los Andes (Chile) que entusiasma tanto a los jóvenes?

“Recuerdo que comencé en el año 1998, esa fue mi primera peregrinación a Los Andes, aunque no he sido constante en el tiempo por distintos motivos, para mi es una experiencia linda, en ella se hacen dinámicas, tienes contactos con otros y también puedes encontrarte contigo mismo. Después de tanto caminar siento las ganas de llegar al Santuario Santa Teresita, para poder entregarle ese cansancio, pero también gran parte de mi vida, Por eso lo sigo haciendo, porque siento que me mantiene en una conexión especial con Dios”, relata Mirna Rojas quien participa como Animadora de la Pastoral Juvenil de la parroquia Inmaculada Concepción.

Cada tercer domingo de octubre miles de jóvenes peregrinan 27 kilómetros, desde la cuesta de Chacabuco, para llegar al Santuario de Auco de Santa Teresa de los Andes (la primera Santa chilena). Los peregrinos comienzan el recorrido a las 5:45 de la mañana llevando lienzos de colores con el nombre de sus comunidades, cantando y alegres comienzan la caminata que tendrá 12 estaciones hasta llegar al Santuario para concluir con la misa.

Santa Teresita era como una joven enamorada de Cristo: “Tenía 19 años cuando falleció, ella nunca dudó de ese amor, siempre supo discernir tal amor, que la llevaba a hacer oraciones muy largas, a pedir por la paz y a pesar de venir de una familia acomodada, supo dejar esos bienes materiales para seguir a Cristo”, expresa Mirna.

Fabiola Rojas, pertenece a las primeras generaciones que peregrinaron y hace la siguiente reflexión sobre la actualidad de las peregrinaciones: “Ver como a pesar del tiempo todavía hay miles de jóvenes que siguen dando testimonio del amor de Cristo y como Él se hace presente en cada uno de ellos, espero que este año también sea un tiempo de dar testimonio y de comprometernos con una iglesia que vive y es capaz de camina por un camino de Santidad”.

Conociendo a Santa Teresa de Los Andes, la primera chilena y Carmelita americana Santa

Nació en 1900 como Juanita Fernández Solar, y desde los 6 años, asistía con su madre casi diariamente a misa. Su único anhelo era comulgar la cual pudo hacerla en 1910. Desde ese momento lo hacía de forma diaria además de tener un intenso diálogo con Jesús.

A los 14 años recibe el llamado del Señor, y elige el carisma carmelita. A los 17 años expone su ideal carmelita «sufrir y orar» y con pasión defiende su vida contemplativa, que el mundo «tacha de inútil». Le da alegría saber que su sacrificio servirá para mejorar y purificar al mundo.

Como Carmelita se llamó Teresa de Jesús, no alcanzando a vivir ni un año entero en el convento. Murió el 12 de abril de 1920.

Beatificada por San Juan Pablo II en Chile el 3 de abril de 1987, y canonizada por el mismo Sumo Pontífice en Roma el 21 de marzo de 1993.

Algunas frases de Santa Teresa de Los Andes :

“Que Jesús sea nuestra unión. Y que nuestra amistad sea un continuo acto de alabanza y de gloria”.

“La historia de mi alma se resume en dos palabras: Sufrir y amar”.

“Quiero ser indiferente a todo menos a Dios y a mi alma”.

“Jesús mío, te ofrezco esta pena; pues quiero sufrir para parecerme a Ti, Jesús, amor mío”.

“Si imitamos a Cristo tendremos paz”.

“Sin la humildad las demás virtudes son hipocresías”.