Los santos nos ayudan a gestionar la ansiedad por comer

Hay varias formas de combatir la ansiedad, y los santos también nos brindan consejos para hacerlo de la mejor manera posible

En ciertos momentos de nuestra vida todos podemos sentir más o menos ansiedad por distintos motivos, pero esto puede ser un problema para la salud cuando la ansiedad nos hace comer en exceso o elegir alimentos que no son sanos diariamente.

Comer por ansiedad quiere decir que no hemos estado escuchando las necesidades de nuestro cuerpo y mente, es una señal de alerta para que nos detengamos un momento para ver qué nos está pasando y que necesita nuestro cuerpo..

Cuando no se sabe qué hacer comenzamos a recurrir a los alimentos para calmar esta sensación de ansiedad que nos deja intranquilos y pensamos que comiendo algo en particular se irá, pero no es así.

Por ello es necesario controlarla para evitar así la aparición de distintos problemas de salud como pueden ser trastornos alimentarios, exceso de peso, triglicéridos altos, entre otros.

Hay varias formas de combatirla y los santos también nos brindan consejos para hacerlo de la mejor manera posible.

Los santos también sentían ansiedad y nos dan un consejo para combatirla

Muchos santos sentían ansiedad y preocupaciones al igual que cualquiera de nosotros, su manera de combatirla fue poniendo su confianza en la presencia y el cuidado de Dios, nosotros podemos hacer lo mismo que ellos en los momentos que sentimos esta ansiedad, confiar en Dios para que nos ayude.

Los santos también sentían ansiedad, tal vez no la ansiedad por comer sino otras, pero todas se pueden combatir a través de la fe y la oración, este es el consejo que nos dejan los santos.

Tinnakorn jorruang – Shutterstock

Por ejemplo Santa Perpetua, una mártir, joven mujer noble que había dado a luz a su hijo, fue arrestada como cristiana y en la cárcel escribía en su diario sobre una de sus ansiedades más grandes:

“ ¡Qué día tan horrible! ¡Calor terrible, debido a las multitudes y trato áspero por los soldados! Para coronar esto, me atormentaba la ansiedad por mi bebé. Sufrí esta ansiedad durante muchos días, pero obtuve permiso para que mi bebé permanezca en la cárcel conmigo, y me sentí libre de mi angustia y ansiedad por él, a la vez recuperé mi salud y mi prisión se convirtió en un palacio para mí. Preferiría haber estado allí que en cualquier otro lugar.”

Rezar ayuda

Dios no ofrece los mismos dones de valor y fuerza que sostuvieron a esta santa en sus pruebas. Para ello es necesario dedicar un tiempo a la oración, para pedirle a Dios que nos dé el valor y la fuerza para encontrar una solución al problema que nos está generando esta angustia y ansiedad.

San Pablo de la Cruz, fundador de los padres y hermanas pasionistas nos deja un consejo para combatir la ansiedad:

“Cuando notas que tu corazón se está alejando incluso un poco de la paz interior que proviene de experimentar con fe viva la presencia divina en el alma, detente, y examina cuál puede ser la causa de esta ansiedad. Tal vez es un poco de preocupación en relación a tu casa o tus hijos o alguna situación que no se puede cambiar en la actualidad. Entierralo en la voluntad amorosa de Dios. Recuerda que nada puede ocurrir sin el conocimiento y permiso del Señor, y como Padre amoroso, Él nunca te abandonará ni te olvidará.”

Otros consejos para disminuir la ansiedad

Hay muchas formas de disminuir la ansiedad, además de la oración, también nos puede ayudar el escuchar música, pero no cualquier música sino una canción creada especialmente para calmar la ansiedad, se dice que es la canción más relajante del mundo, y se llama Weightless es del grupo musical británico Marconi Union.

Los investigadores de la Institución Mindlab (empresa de neuromarketing) vieron que esta canción puede ayudar a disminuir la ansiedad de las personas hasta en un 65%, y además ya está comprobado que la música puede reducir tanto la presión sanguínea como los niveles de cortisol en la sangre (la hormona del estrés).

Si quieres escucharla puedes hacerlo aquí:

Por otro lado, la alimentación juega un rol fundamental en esto, es necesario que sea equilibrada para poder eliminar la ansiedad entre las comidas.

Por lo general uno de los factores que influye en el hambre emocional es la baja ingesta de fibra alimentaria, por lo tanto es importante incorporar más fibra en cada comida.

Comer mejor

Tatjana Baibakova – Shutterstock

La fibra tiene la capacidad de permanecer durante más tiempo en el estómago esto nos brinda mayor saciedad y menos apetito entre las comidas.

Pero también nos aporta otros beneficios para la salud como, ayuda a mejorar el tránsito intestinal, a disminuir o mantener estable los niveles de colesterol en sangre, a disminuir la presión arterial y la glucemia.

Podemos encontrar la fibra en algunos alimentos como:

Las semillas, de chía, lino, sésamo, amapola, girasol, calabaza.

Vegetales de hoja verde como la espinaca, acelga, kale, rúcula, lechuga, radicheta.

Frutas y vegetales en general, manzana, pera, zapallo, calabacín, berenjena.

Productos integrales, como el pan integral, fideos integrales, arroz yamaní, harinas integrales, avena.

Salvado

Legumbres.

Frutas y vegetales bien lavados y con cáscara.

La práctica de ejercicio también ayuda a disminuir o controlar la ansiedad, así como también a mejorar nuestro estado de ánimo, a disminuir el estrés, genera autoconfianza y aumenta la sensación de control en uno mismo.

Si sientes que esta ansiedad permanece por mucho tiempo, que está afectando tu calidad de vida y no puedes encontrar una solución recuerda acudir al médico para que te ayude y brinde el tratamiento médico necesario.