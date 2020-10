Contemplación para principantes: Cómo calmar tus pensamientos

La contemplación es una forma de oración cristiana que busca crecer en un amor más profundo a Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica lo señala cuando define la contemplación.

Sin embargo, este tipo de oración a menudo se ve obstaculizada por distracciones y pensamientos descarriados. ¡Puede ser difícil contemplar en oración cuando varios pensamientos siguen abarrotando nuestra mente!

Una forma de calmar tus pensamientos es seguir el ejemplo de san Ignacio de Loyola, cuyo simple consejo puede ponernos en presencia de Dios.

Un paso o dos antes del lugar donde tengo de contemplar o meditar, me pondré en pie, por espacio de un Padrenuestro, alzado el entendimiento arriba, considerando cómo Dios nuestro Señor me mira, etc., y hacer una reverencia o humillación (Ejercicios espirituales, n. ° 75).