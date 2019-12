Ensaladas para terminar y empezar el año saludable, ¡anímate!

Pues sí, seguimos de fiesta, quizás recién te estabas recuperando de las comilonas de Navidad y ahora llega la cena de noche vieja y de Año Nuevo.

Comemos como si se terminara el mundo, y lo único que se termina es el año y comienza uno nuevo, y muchas veces tiramos por la borda todo un año de esfuerzo, lo que hicimos por cambiar hábitos alimentarios para estar sanos, bajar de peso y sentirnos mejor.

Por eso te propongo algunas ideas para no perder todo lo que has logrado y puedas continuar planteándote nuevas metas, o si en cambio todavía no lo has hecho, plantearte como propósito saludable para este 2020 comenzar a hacer pequeños cambios en tu alimentación, para mantenerte sano y saludable.

Pero sabemos que antes de la cena generalmente comemos algún aperitivo, y no son muy beneficiosos para la salud, por lo que aquí puedes ver algunas sugerencias fáciles, y saludables (la receta del arbolito se puede hacer en forma de ensalada u otra forma que quieras darle).

Te puede interesar: Aperitivos rápidos y saludables para celebrar la Navidad

Para el momento de la comida principal, la clave está en acompañar las carnes, por ejemplo, con una deliciosa ensalada, o en el caso de comer alguna pasta o algo diferente, utilizar la ensalada como entrada, es fundamental que los vegetales estén presentes y se destaquen en esta noche vieja y Año Nuevo (en ambos).

Ensalada griega

Ingredientes:

300 gramos queso magro

50 gramos aceitunas verdes descarozadas

50 gramos de aceitunas negras descarozadas

300 gramos de tomates

1 aguacate

150 gramos de champiñones

Jugo de 1 limón

Sal (opcional)

Pimienta (opcional)

Aceite de oliva extra virgen u otro a elección

Albahaca fresca

Preparación:

Cortar en dados pequeños el queso.

Filetear las aceitunas y los champiñones.

Lavar y cortar el tomate y la palta en cuadraditos.

Rociar la palta con jugo de limón.

Unir todos los ingredientes, condimentar e hidratar con aceite.

Terminar con albahaca fresca bien picada.

Receta de: Recetas económicas y algo más…; Hermana Bernarda. Edición: Buenos Aires, Argentina. 2010. Editorial Bonum. Página 52.

Ensalada multicolor

Anna Om - Shutterstock

Ingredientes:

2 zanahorias

1 taza y ½ de repollo

1 taza de rabanitos

¼ pepino

1/3 taza de apio

½ cucharada de semillas de sésamo

4 cucharadas de oliva extra virgen u otro (es una cucharada por porción)

1 cucharada de aceto balsámico (opcional)

½ cucharadita de sal (opcional)

Preparación:

Lavar y desinfectar los vegetales.

Mezclar las zanahorias ralladas, el repollo en juliana, los rabanitos en rodajas, el pepino pelado y cortado en cubitos, el apio picado, y las semillas de sésamo.

Aderezar con el aceite, aceto balsámico y sal.

Llevar a la heladera por espacio de media hora.

Servir.

Receta de: Castell, P. L. Recedario. Comidas fáciles, ricas y cuidadas para todos los días. Editorial L y M Ltda. Nutriguía. Uruguay 2016. Página 65.

Shutterstock | Stephanie Frey

3 consejos nutricionales

Controlar la porción, si queremos repetir, elegir más ensalada. Con respecto a los postres, elegir uno, si es con frutas mejor; si no, una sola porción es suficiente. Bebidas azucaradas y alcohólicas, ambas nos aportan calorías vacías (solo calorías, ningún nutriente), por tanto, lo ideal es un vaso o copa de estas bebidas y después agua o aguas saborizadas sin azúcar. Que no falten los vegetales y las frutas en la mesa familiar. Son elementales para equilibrar el resto de las preparaciones y además nos ayudaran a estar saciados.

Ahora ya tienes estas deliciosas ensaladas y los consejos para animarte a cumplir con este propósito saludable para comenzar con todo este 2020. ¡Feliz Año!