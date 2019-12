11 películas para recordar el 2019

Puede que no las hayamos visto y todas que y que falten unas cuantas pero aquí os dejamos una lista de las que nos parecen, algunas de las mejores películas del año que está a punto de terminar. Por decirlo de algún modo, las imprescindibles de 2019. Aunque seguramente habrá más.

1 Chernobyl

Arrancamos entre ranking con una serie de televisión, la única de la lista. Chernobyl no es solo una de las mejores propuestas del año 2018 sino que también es un ejemplo de honestidad repleta de valores. Valentía, dignidad y sobre todo defensa de la verdad. Formalmente es impecable, y es de las pocas series de televisión de los últimos años capaz de poner los pelos de punta.

2 Día de lluvia en Nueva York

A los cinéfilos nos resulta imposible no acordarnos del director neoyorquino todos los años. Puede que sea el cenizo más encantador del planeta porque esté empeñado en temblar ante el negro abismo de la nada después de la muerte, pero sin embargo está lleno de ternura y encanto. Su película es un regreso a esos modales exquisitos de Woody Allen y a una forma de hacer cine que ya no se hace.

3 Dónde está mi cuerpo

Inclasificable película de animación francesa que ha arrasado en todos los festivales por los que ha pasado. Se trata de la historia de una mano que busca el resto del cuerpo del que ha sido separada. A pesar de lo estúpida que pueda parecer la premisa, es una impecable historia llena de enseñanzas vitales.

4 El irlandés

No es la obra maestra absoluta que muchos prodigaron en su día pero es sin duda una de las mejores películas de 2019. No porque conozcamos la fórmula (encajaría a la perfección para cerrar una trilogía compuesta por Uno de los nuestros y Casino) el resultado es menos bueno. Además, es una historia sobre una reflexión vital que mira hacia atrás desde una óptica otoñal. Al final se trata de morir en paz con uno mismo, algo que en este film no parece resultar tan fácil.

5 La verdad

Una de esas películas del cine dentro del cine que nos propone una exquisita reflexión sobre la vida y el arte. Se trata de un film del director japonés Hirokazu Koreeda que rueda con esta su primer título fuera de su tierra natal. Protagoniza por un trío deslumbrante en estado de gracia (Catherine Deneuve, Juliet Binoche y Ethan Hawke), La verdad es también un análisis sobre la familia que permanece unida, que además ahonda en el mundo de la interpretación como forma de expresión artística.

6 Hasta siempre, hijo mío

Esta es una de esas películas de ideas simples pero de resoluciones complejas. En esencia es la historia de una familia, en este caso china, adaptándose a los numerosos cambios que el país ha ido encadenando desde la década de los 80 hasta la actualidad. Sus casi tres horas de duración se pasan en un suspiro contando, en esencia, la historia de un matrimonio a través de la historia reciente de un país particularmente complejo.

7 Historia de un matrimonio

Puede que pase a ser el Kramer contra Kramer de esta generación. Una producción de Netflix, que muchos han considerado la mejor escena de este año (la de Adam Driver cantando). Atención. La película es una historia triste sobre un divorcio pero lo hace desde una óptica optimista sin dejar de ser dura. Una película repleta de valores a tener en cuenta. Para muchos, una firme candidata a los Oscar que podría dar la sorpresa.

8 Joker

Está en todas las listas como la mejor película del año. Para muchos incluso, la mejor de todos los tiempos. Está claro que no es para tanto, pero sin duda es seguramente una de las mejores películas de superhéroes que se han hecho jamás (con el permiso de El protegido). Joaquin Phoenix está impecable y su historia es, al fin y al cabo, una oscura reflexión sobre la soledad.

9 Nosotros

Su director, Jordan Peele dio el campanazo en 2017 con Déjame entrar, una historia que no era estrictamente de terror pero que empleaba sus códigos. Con Nosotros hizo algo parecido aunque arriesgándose un poco más. Es por esto que pasada su euforia inicial el film fuera muy criticado por su débil escusa argumental. Vale la pena verla y es una entretenida y al mismo tiempo aterradora fábula sobre el ser humano y su papel en este mundo. El film da para pensar y eso es bueno.

10 Parásitos

Conforme van pasando los años cada vez resulta menos sorprendente que una película de Bong Joo-ho esté entre las mejores propuestas del año. Esta vez el director surcoreano lo ha vuelto a lograr con una extraña e insólita comedia sobre clases sociales, deudas morales y familias que permanecen unidas. De lo mejor del año en todas las listas.

11 Sinónimos

Divertida y crítica a la vez, Sinónimos nos cuenta la historia de un estudiante israelí que viaja a Francia para entre otras cosas, desprenderse de sus raíces judías que al parecer, detesta. Puede que sea la película más imperfecta de la lista pero también es de las más sorprendentes por lo que nos propone. Se trata de una experiencia personal del propio director, Nadav Lapid que ya nos entregó la excelente La profesora de parvulario. Para revisar y pensar.

