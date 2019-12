Brunito: El niño que cantaba y cautivaba al mundo a fuerza de oración

Haga click aquí para abrir el carrusel fotográfico

El video de un niño rezando con mucha devoción el Padrenuestro se hizo viral en las redes sociales. Sin embargo, más allá de ese hecho que causó ternura en millones de internautas, existe una gran historia de superación.

Brunito vivía con sus padres en Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná, a 327 kilómetros de Asunción, capital del Paraguay. El niño fue diagnosticado con insuficiencia renal aguda. Nació con un solo riñón y este solo funciona en un 10%.

Como parte de su tratamiento y hasta poder ser sometido a un trasplante, el pequeño debía realizarse cinco sesiones de diálisis por día, una cada 4 horas; por lo que su madre se vio obligada a aprender cómo realizar el procedimiento en su domicilio.

Días antes, Griselda Jacquet, madre de Brunito, explicó a Aleteia que, a pesar de las adversidades, su hijo llevaba una vida llena de alegría. La mujer describió que sobrellevar la enfermedad del niño fue muy complicado en sus inicios. Sin embargo, él les daba – a sus padres – la fuerza necesaria.

“Él nos da la fuerza para no decaer. Nunca está triste, es muy alegre. Estoy muy orgullosa de mi hijo. Él me da esperanzas me enseña a amar a todos, sin diferencia alguna. Es lindo saber que lo aprecian en todo el mundo”, dijo emocionada en aquel momento la mamá de Brunito.

Nunca se dormía sin rezar

Brunito se hizo popular por su forma de rezar. Su madre señala que aprendió las oraciones en casa. “Nosotros siempre rezamos de noche con mi marido y fue ahí que él aprendió a rezar”, mencionó.

“A Brunito le encanta rezar, no pasa una noche sin que rece, no duerme sin antes pedir por la salud de todos, por sus amigos, por su familia”, comentó su madre.

La familia de Brunito no esperaba que sus oraciones hagan que se gane el cariño de millones de personas. “Llaman personas de todo el mundo y preguntan por él”, dijo Griselda Jacquet.

Encuentro con Ricardo Montaner

La madre de Brunito recordó el encuentro que tuvieron con el cantautor Ricardo Montaner – cuando el artista viajó a Paraguay – y comentó que este escribe de forma periódica para consultar sobre la salud del pequeño.

El famoso cantante latinoamericano se conmovió por un video de Brunito interpretando la canción “La Gloria de Dios”.

El artista, había invitado a Brunito a cantar en el escenario en Asunción junto a él, pero por los problemas de salud del niño, esto no fue posible. Entonces, el artista decidió hacer escala en Ciudad del Este donde se produjo el emotivo encuentro.

El pequeño Brunito seguía esperando por un trasplante, para lo que los médicos aguardan que tenga el peso ideal. Su hiperactividad y el impacto de los tratamientos hicieron que esta espera se prolongara. Sin embargo, este miércoles 11 de diciembre, el pequeño falleció tras ser sometido a una cirugía en el Instituto de Prevención Social.

La historia del niño que rezaba el Padrenuestro transcendió todas las fronteras y despertó la solidaridad de miles, entre ellos conocidos artistas. La familia de Brunito recibió el respaldo de muchos e incluso hubo ofrecimientos de posibles donantes. Sin embargo, las leyes vigentes en Paraguay solo permiten un donante de emparentado.

Ley Anita

La donación de órganos en un tema que ha cobrado relevancia durante los últimos años en Paraguay. En julio pasado, el presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, promulgó la ley conocida como “Anita”, por la cual se establece que toda persona mayor de edad es donante, salvo que este exprese su oposición escrita.

La ley lleva ese nombre en honor a la pequeña Ana Laura Almirón Riquelme, quien falleció a los 6 años, tras sufrir una miocarditis dilatada. Tras su muerte, sus padres tuvieron el gesto altruista de donar sus córneas.

Desde la promulgación y aplicación de esta normativa se incrementó de forma considerable la cantidad de trasplantes de órganos y tejidos realizados en todo el Paraguay.

Nota de redacción: Este miércoles se confirmó la muerte de Brunito. Desde aquí nuestro homenaje y oraciones:

AHORA: Murió Brunito, el niño que cantaba y cautivaba al mundo a fuerza de oración 🙏 rezamos ahora nosotros por su familia https://t.co/wTg5kX2H5h Seguir hilo: — Aleteia (@AleteiaES) December 11, 2019

Un profundo dolor …

Un profundo dolor …

hicimos muchos planes para ti #Brunito ,pero Dios tenía uno mejor allá en los cielos ,ahora ya no habrá transplantes ni tardanzas ,ni caras largas,ni filas eternas ,no habrá medicinas ni dolor…