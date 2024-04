Venecia, la ciudad que ha dado nueve papas a la Iglesia

Este domingo, el Papa Francisco visitará Venecia, una ciudad que ha dado nueve papas a la Iglesia a lo largo de su historia. De Gregorio XII a Juan Pablo I, una mirada retrospectiva a estos “pontífices venecianos”

Gregorio XII, el último Papa que renunció al papado



El primer Papa veneciano fue Gregorio XII (1406-1415), nacido Angelo Correr. Fue elegido en pleno Cisma de Occidente, mientras el antipapa Benedicto XIII reinaba en Aviñón.

Hijo de aristócratas venecianos, Correr fue elegido Papa en 1406, pero fue depuesto por el Concilio de Pisa en 1409, que reunió a cardenales deseosos de poner fin al cisma. Entonces eligieron a dos nuevos antipapas: Alejandro V y Juan XXIII. Debilitado, Gregorio XII decidió finalmente dimitir en el Concilio de Constanza de 1415, poniendo fin al Cisma de Occidente. Volvió a ser un simple obispo en Frascati, y fue el último Papa en renunciar antes de Benedicto XVI en 2013. Su sucesor Martín V no fue elegido hasta después de su muerte en 1417.

Eugenio IV, el Papa que huyó de Roma disfrazado de monje



Los papas venecianos destacaron por su nepotismo: el primer ejemplo evidente fue Gabriele Condulmer, sobrino de Gregorio XII, que lo nombró cardenal con solo 25 años. Tras servir a su tío y luego a su sucesor Martín V, fue elegido Eugenio IV (1431-1447). Poco después de su elección, tuvo que huir de Roma disfrazado de monje tras enemistarse con la aristocracia local.

Gobernó fuera de la Ciudad Eterna durante diez años en un pontificado marcado por el Concilio de Basilea, que comenzó en 1431. Durante este Concilio, los participantes intentaron reconciliarse con los ortodoxos, antes de nombrar a un antipapa, Félix V. A continuación, el Concilio se trasladó a Ferrara y después a Florencia, donde propició la reconciliación de católicos y ortodoxos. Sin embargo, la decisión nunca fue realmente aceptada por los ortodoxos.

Pablo II, el Papa que decretó el primer Jubileo



Sobrino de Eugenio IV, Pietro Barbo comenzó su carrera como comerciante antes de ingresar en el clero cuando su tío fue elegido Papa. Éste le nombró obispo, luego abad de Montecassino y finalmente le hizo cardenal en 1440, a la edad de 33 años.

Tras la muerte de Pío II en 1464, Pietro Barbo fue elegido Papa y adoptó el nombre de Pablo II (1464-1471) – se dice que consideró la posibilidad de adoptar el nombre de Formosa II.

Su reinado estuvo marcado por una visión absolutista del poder papal. Persiguió a los humanistas y gastó suntuosamente en el esplendor de su corte, sobre todo construyendo el Palacio de San Marcos en Roma, actual Palacio Venecia. En 1475, fue el primero en declarar un jubileo cada 25 años. Se dice que murió de una indigestión de melón.

Alejandro VIII, el Papa que creó la diócesis de Pekín



Más de dos siglos después, Pietro Vito Ottoboni, hijo de uno de los dirigentes de la República de Venecia, fue un brillante canonista que formó parte de la Rota Romana.

Fue creado cardenal por Inocencio X a petición de la Serenísima en 1652, y fue elegido Papa en octubre de 1689 a la edad de 79 años y dos meses, con el nombre de Alejandro VIII (1689-1691). Casi ostentaba el récord de la persona más anciana elegida, solo superado por Celestino V a los 85 años. Su pontificado duró solo quince meses: creó las diócesis de Pekín y Nanjing y fue el último pontífice que practicó el nepotismo.

Clemente XIII, defensor de los jesuitas y crítico de la Enciclopedia



Menos de un siglo después, le llegó el turno a Carlo Castelbarco Pindemonte della Torre di Rezzonico, un rico veneciano elegido Clemente XIII (1758-1769).

Durante su pontificado de poco más de diez años, tuvo que hacer frente a las sucesivas expulsiones de jesuitas de Portugal, Francia, España y las Dos Sicilias. Se mantuvo firme frente a los monarcas de estos países y se negó a abolir o reformar la Compañía de Jesús, como le habían exigido. Fue el Papa que puso la Encyclopédie de Diderot y d’Alembert en el Índice.

Gregorio XVI, el último papa verdaderamente veneciano



A partir de entonces, ya no hubo ningún Papa verdaderamente veneciano. Gregorio XVI (1831-1846) nació en territorio de la República de Venecia, pero en Belluno, en los Alpes venecianos. Cuando accedió al trono de Pedro, la República de Venecia ya no existía. Después de él, en el siglo XX, tres patriarcas de la Serenísima, aunque no venecianos de origen, fueron elegidos papas.

Pío X, el primer Papa elegido en el siglo XX



El primero fue Giuseppe Sarto – Pío X (1903-1914) -, procedente de una modesta familia de la provincia véneta de Treviso. Se convirtió en Patriarca de Venecia en 1893 y fue elegido Papa en el cónclave de 1903.

Juan XXIII, el Papa que inauguró el Vaticano II



Juan XXIII. Shutterstock I Renata Sedmakova

El segundo fue Juan XXIII (1958-1963), el pontífice que abrió el Concilio Vaticano II. Natural de Lombardía, Angelo Roncalli trabajó en la diplomacia papal antes de ser nombrado Patriarca de Venecia en 1953 por Pío XII.

Juan Pablo I, el Papa sonriente



El último Papa veneciano fue Juan Pablo I (1978), nacido Albino Luciani. Natural de Belluno, como Gregorio XVI, Luciani participó en el Concilio Vaticano II y fue elegido, para sorpresa de todos, Patriarca de Venecia por Pablo VI en 1969. Fue elegido cuando murió Pablo VI. Pero el pontificado de este “Papa sonriente” sólo duró 33 días.