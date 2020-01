Los placeres que más relajan el alma

Todos tenemos nuestros obstáculos respecto a la libre acción del Espíritu Santo. Estresado por las preocupaciones, perturbados por nuestras actividades, molestos por la presencia de esta o aquella persona o por su actitud, estamos a menudo un poco “fuera de servicio” para el Espíritu Santo.

Por supuesto, todo esto es psicológico y Dios puede hacer lo que quiera con nosotros, incluso cuando estamos enojados. Sin embargo, puede ser bueno relajarse para facilitar la venida del Espíritu Santo.

Hay relajación y relajación…

La relajación es raramente considerada desde este punto de vista. La mayoría de las veces, pensamos que necesitamos relajarnos para no desmoronarnos. Y eso no está mal, por supuesto, pero no es suficiente.

Para el cristiano, la relajación debe estar relacionada con la vida en el Espíritu. Si, como dice San Serafín de Sarov (1759-1833), el propósito de la vida cristiana es estar lleno del Espíritu Santo, el propósito de la relajación es hacernos menos indisponibles, en la medida de lo posible, a Su acción en nosotros.

De ahí un criterio de discernimiento: una buena relajación favorece la acción del Espíritu, y una mala relajación, en cierto modo, lo “contrario”.

Esto puede parecer abstracto, ya que es difícil saber lo que es contrario al Espíritu, pero de todos modos se reconoce un árbol por sus frutos.

Si bailaste toda la noche y durante tres días caminaste con dificultad y te pitaron los oídos, puede que no haya sido la relajación más apropiada.

No insistamos. Además, el hecho de que un momento de relajación evite que nos desmoronemos psicológicamente no significa que sea una relajación adecuada. Sólo es apropiada si no contradice al Espíritu Santo, o mejor aún, si nos coloca en una posición favorable a su acción.

Los buenos consejos de Santo Tomás

Santo Tomás de Aquino, el gran teólogo de la Edad Media, escribió un maravilloso tratado sobre la relajación. No lo llama así, por supuesto, pero de eso se trata cuando, en la Suma Teológica, pregunta cuáles son los remedios disponibles para el dolor y la tristeza.

El principio de su razonamiento es muy simple:

“Así como la fatiga del cuerpo desaparece con el descanso del cuerpo, así debe desaparecer la fatiga del alma con el descanso del alma. Ahora bien, el descanso del alma es el placer. Y las palabras y las acciones en las que uno sólo busca el placer del alma se llaman entretenimiento o recreación. Por lo tanto, es necesario utilizarlos de vez en cuando como un medio de dar al alma un cierto descanso“.

Dado que estar tenso es fundamentalmente relativo al cuerpo, podemos mirar primero las cosas desde este ángulo. Santo Tomás se pregunta sabiamente por qué las lágrimas, el baño o el sueño suavizan la tristeza.

Dice que las lágrimas suavizan la tristeza porque permiten que el afectado se exprese, y así se centra menos en su tristeza.

Principio para recordar: la relajación va con la distracción y la exteriorización. Explica que los baños y el sueño son remedios para la tristeza en la medida en que relajan, y así se oponen a la contracción física causada por el dolor.

La amistad y la contemplación, benéficas para el alma

Dicho esto, ¿qué pasa con el alma? ¿Cuáles son los placeres que más relajan el alma? Aquellos, por supuesto, son los que más tienen que ver con la felicidad: la amistad y la contemplación.

¿Qué puede ser más placentero y profundamente relajante que la conciencia de ser amado por nuestros amigos, y su presencia a nuestro lado?

Te puede interesar: Amigos para siempre

¿Y qué puede ser más relajante que la contemplación, siempre y cuando amemos que la sabiduría y la alegría espiritual de la contemplación se reflejen en nuestra sensibilidad?

La contemplación es una simple mirada de la mente sobre lo que es, una pura alegría de saber lo que es, cuando su objeto es digno de admiración (Dios, una persona, una obra de arte, un paisaje…).

Sin embargo, antes de eso, hay una relajación más fácil de encontrar: la del entretenimiento y el humor. El filósofo Aristóteles incluso la veía como una virtud (Eutrapelia).

Te puede interesar: Humor con alma

Sazonar su existencia

La relajación, los deportes, los baños, etc., reducen por lo tanto la tensión física, mientras que la externalización, el juego, la práctica de un arte o un pasatiempo, reducen la tensión que proviene principalmente de la imaginación y las preocupaciones.

Y en lo que respecta a la relajación emocional e intelectual, nada es mejor que la presencia de amigos y la contemplación (desde la contemplación artística a la contemplación cristiana). Depende de cada uno hacer su propio aderezo con estos ingredientes.

Te puede interesar: Pequeñas grandes ideas para tu tiempo libre

Sin embargo, no exageremos la importancia de la relajación. Hay grandes pecadores que saben cómo relajarse muy bien, y hay santos que lo ignoran.

Esto demuestra que sería erróneo hacer de la relajación un absoluto, porque tiene como objetivo la actividad y no lo contrario. Como sugiere Santo Tomás, es más bien un condimento y no un plato principal: un poco es suficiente.

Por fray Tomás Joachim