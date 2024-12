Misa de Nochebuena: el Papa insta a los católicos a indignarse contra la injusticia

Se trata, por tanto, de "no encerrarnos en nuestras costumbres, no hundirnos en la mediocridad y la pereza", insistió Francisco. Criticando "la vida tranquila de los que no levantan la voz contra el mal y la injusticia", el jefe de la Iglesia católica instó a "indignarse ante las cosas que están mal y [a] tener el valor de cambiarlas".