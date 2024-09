El Papa en Bélgica: los belgas se preparan para recibirlo

Solange, de 62 años, está "tan feliz de haber tenido un lugar con su marido", y no duda en decírselo a quienes la rodean. "Todavía me sorprende el asombro de la gente que me rodea cuando les digo lo contenta que estoy de participar en la Misa del Papa, como si no les concerniera, y sin embargo me siento testigo de ello", dice esta feligresa que no dudó en rechazar dos actividades comunitarias para asistir a la Misa con el Papa.