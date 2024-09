El Apostolado de la Cruz y una intercesión de Conchita Cabrera

"El médico que atendía a mi hija me advirtió que, si yo me la llevaba del hospital para pedir una segunda opinión, ella se podía morir". Pero no tuvo que desplazar a la joven enferma, pues Dios intervino de esta manera: inspiró a una enfermera para decirle a Martha que en ese mismo hospital había otro médico que podía atender a su hija. Y resultó ser un médico mexicano, originario de San Luis Potosí, y pariente de Conchita, que tiene un tío que es Misionero del Espíritu Santo.