12 citas que resumen el viaje más largo del Papa Francisco

"No olvidéis la cultura del pueblo que habéis recibido. No sois superiores. Tampoco debéis caer en la tentación del orgullo y del poder. ¿Y sabéis cómo empieza la tentación del poder? Lo entiendes, ¿verdad? Mi abuela me decía: 'El diablo entra por los bolsillos' […]. Por favor, no pienses en tu ministerio como un prestigio social. No, el ministerio es un servicio".