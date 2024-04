Atrévete a orar por aquellas personas que te caen mal

Es imposible gustarle a todo el mundo, por eso es necesario aprender a llevarnos bien con todos y sobre todo, a orar por los que nos caen mal

Existe un dicho popular que reza que nadie es monedita de oro para caerle bien a todos; y es verdad. Somos tan distintos que es imposible que toda la gente nos simpatice, pues también los temperamentos y caracteres varía de persona a persona. Por eso, la propuesta de orar por ellos suena extraño.

Porque incluso en nuestra propia familia se dan casos en los que nos llevamos mejor con algunos y con otros chocamos irremediablemente, sin saber por qué.

Pero cuando se trata de gente ajena a nuestro entorno familiar, ocurre que la antipatía puede transformarse en rivalidad, y en algunos casos que no deberían admitirse entre cristianos, hasta podrían llegar al odio.

Nuestro Señor tampoco fue querido por todos

Nos damos cuenta por los Evangelios que el mismo Jesús fue atacado hasta la muerte, porque sin duda los fariseos lo veían con malos ojos. Por eso entendemos que no a toda la gente le gustaba escucharlo, y mucho menos verlo, porque despertaba conciencias, a la par que envidias.

¿Qué nos hace pensar, entonces, que seremos distintos?

Hay que percibir las dos caras de la misma moneda: Hay quienes nos disgustan, pero también nosotros resultamos pesados para otros.

¿Y si esa persona me ha hecho daño?

La prueba de fuego viene cuando la persona no solamente nos desagrada, sino que nos ha hecho daño. Humanamente, desearemos venganza y que toda clase de males caiga sobre ella. Pero el deseo de Dios y su plan para nosotros es distinto.

El Señor Jesús lo aclaró:

“Pero yo les digo a ustedes que me escuchan: Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian. Bendigan a los que los maldicen, rueguen por lo que los difaman. Al que te pegue en una mejilla, preséntale también la otra; al que te quite el manto, no le niegues la túnica. Dale a todo el que te pida, y al que tome lo tuyo no se lo reclames. Hagan por lo demás lo que quieren que los hombres hagan por ustedes”