Del amor al odio, ¿puede un ser querido ser tu enemigo?

Cuando atraviesas las pruebas y tribulaciones de la vida, sin duda has encontrado en tu pareja una fuente de apoyo insustituible. Pero a veces esa misma persona puede convertirse en tu peor enemigo... He aquí cómo evitar una guerra abierta en tu relación

¿Cómo es posible que tu pareja, la persona a la que tanto ves con amor, se convierta en tu peor enemigo? ¿cómo pueden coexistir en la vida matrimonial estas dos actitudes radicalmente opuestas? ¿cómo pueden coexistir estas dos actitudes extremas? ¿qué es lo que permite pasar tan rápidamente del apoyo mutuo a una guerra de rivales furiosos?

La creciente hostilidad entre dos personas puede ser el resultado de emociones inconscientes que se han ido acumulando durante mucho tiempo.

A veces bloqueamos estas emociones conscientemente, otras inconscientemente. Como resultado, bloqueamos el acceso a las emociones «no deseadas» que nos amenazan, aquellas que no aceptamos porque nos provocan vergüenza y culpabilidad. Por desgracia, la ira reprimida no puede eliminarse con un borrador mágico.

Es probable que una enorme cantidad de energía quede atrapada en nuestro cuerpo y tarde o temprano esta carga explota. Un gran cansancio o un sentimiento de vulnerabilidad pueden despertar la ira; entonces podemos proyectarla en nuestra pareja: parece «enfadada» cuando no somos conscientes de nuestra propia ira hacia ella.

Pon nombre a tus sentimientos

El primer paso para encontrar una solución a este problema es tomar conciencia de tus propias emociones. Nombra lo que sientes e intenta aceptarlo.

Luego piensa de dónde viene tu enfado. ¿Qué situaciones concretas te han enfadado? ¿Por qué no te expresaste en su momento? ¿Es la falta de una conversación profunda sobre este tema lo que está causando los sentimientos que experimentas ahora? Gestionar eficazmente las emociones significa ser capaz de gestionarlas «aquí y ahora» de forma constructiva, sin herir a la otra persona.

A veces también proyectamos nuestras emociones negativas en nuestra pareja, aunque sean el resultado de relaciones difíciles con otras personas. Como nuestra pareja parece menos «amenazadora», porque está tan cerca, nuestra ira se traslada naturalmente a ella.

Paradójicamente, se convierten en víctimas de nuestras emociones negativas porque nos sentimos seguros con ellos. A menudo, hacemos el mayor daño a quienes más queremos. La humillación a manos de tu jefe puede convertirse en una discusión con tu pareja sobre la limpieza.

Sin darte cuenta, tu pareja se convierte inconscientemente en tu jefe. La rabia reprimida en el trabajo estalla luego en casa, en un contexto neutro, por la mínima tensión que hubiera valido, como mucho, una ligera irritación.

fizkes | Shutterstock

Descifrar las emociones acumuladas a lo largo de los años

El dolor que crees que proviene de tu ser querido también puede tener su origen en tu pasado. Las emociones no procesadas que han estado almacenadas en algún lugar de tu interior durante años pueden hacerse sentir en situaciones actuales.

Los impulsos agresivos de personas que fueron importantes para ti en el pasado pueden resurgir de repente en la relación con tu pareja. Por ejemplo, su silencio puede asustarte, ya que tu madre o tu padre solían mostrar su irritación de esta manera.

Para tu pareja, en cambio, un momento de silencio puede ser un momento de paz o descanso. Así es como surge la disonancia en una relación. ¿La difícil situación actual en la que ves a tu pareja como «el malo de la película» te recuerda a algo del pasado? Descifrar las emociones del pasado es un paso importante para comprender las emociones que sientes hoy.

Identifica los rasgos de carácter que no te gustan de ti mismo

Si la persona con la que mantienes una relación te parece hostil, puede estar relacionado con tu deseo de eliminar los aspectos de tu personalidad que no te gustan. Este mecanismo consiste en ver en tu pareja los defectos que son… tuyos.

Piensa en lo que te molesta de su comportamiento y en lo que esperas de él. ¿No son en realidad tus puntos débiles los que ves o tus propias expectativas sobre ti mismo? Poniendo lo inaceptable fuera de ti mismo, puedes mantener una buena autoestima.

Si en tu mente es tu pareja la que es celosa, arrogante, mala o perezosa, automáticamente te sientes mejor. Se salva la autoestima. Pero la devaluación constante de la otra persona fomenta nuestra propia apreciación a corto plazo.

En algún momento nos topamos con la fragilidad de nuestra autoestima. Entonces nos damos cuenta de que nosotros mismos tenemos que curar lo que ha sido herido, y nuestro ser querido es una persona aparte de la que no depende nuestra propia valía.

Evitar que la otra persona se sienta culpable

La hostilidad entre los cónyuges también puede surgir del reflejo de culpar sistemáticamente al otro. Como no queremos aceptar la responsabilidad de nuestro propio comportamiento, pensamientos o sentimientos, intentamos responsabilizar a la otra persona.

De este modo, podemos liberarnos de la carga de la culpa y de emociones no deseadas. Por ejemplo, si te sientes incómodo por llegar tarde al trabajo, enseguida culpas a tu pareja de falta de paciencia. Cuando te olvidas de comprar algo en el supermercado, acusas al otro de exigir demasiado o de no haber elaborado una lista de la compra precisa.

No faltan ocasiones para hacer sentir culpable al otro de las tareas que compartimos a diario: el colegio de los niños, el coche, la casa, las facturas, etc. Cuando nos encontramos con dificultades o fracasos, intentamos hacer sentir culpable al otro, sobre todo si, dada su personalidad, sabemos que «asumirá» esa culpa. Es una actitud que hay que evitar, ya que atrapa a la pareja en un círculo vicioso.

Distinguir entre hechos y opiniones

Estar en una relación es una negociación constante de las necesidades de cada uno. A menudo nos encontramos en una situación en la que solo pueden satisfacerse las necesidades de una de las partes. Otras veces, las necesidades de ambos se excluyen mutuamente.

Este es el camino hacia el conflicto potencial. ¿Te preguntas si es mejor luchar o rendirse? O vas al cine, o el otro se toma una copa con los amigos. ¿Quién lava los platos? ¿Quién hace la compra? Como pareja, estamos constantemente negociando.

Es esencial no abandonar sistemáticamente nuestras propias necesidades, porque la sumisión constante fomenta la agresividad. Si no respetamos nuestras propias necesidades, culpamos a nuestra pareja de no respetarlas.

Es una espiral de acusaciones, rencor y culpa. Comunicar tus propias necesidades a la otra persona evita, en última instancia, la situación en la que tu pareja se convierte en tu peor enemigo porque… tú mismo has renunciado a negociar.