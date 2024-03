¿El placer se opone al amor? Descubre el verdadero enemigo

Los cónyuges están llamados a vivir el amor en su plenitud pero, en la actualidad, hay un enemigo que lo impide. El investigador Carlos Beltramo nos lo explica

¿Hay diferencia entre el amor y el placer? ¿Se oponen la una de la otra? ¿Cuál es el enemigo del placer? El Investigador en el Instituto Cultura y Sociedad (ICS) de la Universidad de Navarra, Carlos Beltramo, nos explica la relación que existe entre ellas y la afectación que se genera en los individuos cuando prevalece el consumo de pornografía, que en la actualidad es considerada la droga más peligrosa.

Según la Real Academia Española, el placer es un «goce o disfrute físico o espiritual producido por la realización o la percepción de algo que gusta o se considera bueno». A esta definición, Carlos Beltramo agrega que también es «una partecita del amor muy importante» que -en el matrimonio- debe estar presente, ya que suele ser el «inicio del amor en las parejas».

Los cónyuges están llamados a vivir esa cercanía que les permite disfrutar de su vida sexual y de actividades en conjunto que pueden ser el resultado de aventuras y desafíos juntos. Porque en «el contexto del amor, el placer se da».

Es muy importante el placer dentro de las relaciones conyugales, menciona el experto; por ello, si se deja de experimentar, es bueno cuestionarse si la pareja necesita ayuda profesional.

Es importante resaltar que el amor no es solamente el resultado de la suma de placeres; de considerarse así, se perdería el enfoque de lo que realmente es y de todo lo que engloba un matrimonio, que no solo se reduce al acto conyugal, sino que abarca una unión y reciprocidad en la convivencia diaria.

Pero, en la actualidad, hay un enemigo que desorienta el sentido del placer.

El enemigo más palpable: la pornografía

La pornografía es el material audiovisual o narrativo de escenas sexuales en donde no se expresa el verdadero significado del cuerpo; al contrario, lo cosifica y malinterpreta. El investigador Carlos lo define como «la promesa, normalmente incumplida, de un supuesto placer inagotable, pero que, en el fondo, mata todas las vías hacia al amor, porque apunta al egoísmo».

El experto menciona tres ejes en los que podemos ver cómo la pornografía afecta a la persona, y por consiguiente, a la vida conyugal.

El cerebro, ante momentos de alegría y excitación, libera una sustancia química asociada con el placer llamada dopamina, «como respuesta a comportamientos que consideramos positivos», según Fight the New Drug.

Las reacciones hormonales, al consumir pornografía, se ven alteradas, por lo que puede considerarse una «una droga moderna». El cuerpo registra este vicio como algo bueno por las dosis de dopamina que genera, de modo que, «ya no piensas, solo sientes, sientes y quieres sentir cada vez más fuerte», menciona Carlos.

Otro gran daño a la persona que menciona el experto es que, a nivel emocional, es más fácil conectar con la pareja al realizar el acto conyugal. Porque «el varón tiene un ciclo, psicología y una velocidad en la sexualidad, así como la mujer tiene la propia»; sin embargo, con el consumo de la pornografía, se pierde la noción de buscar lo mejor para la pareja.

«[La pornografía] altera esos los ciclos; el hombre puede llegar a la eyaculación precoz, porque le hace creer que la mujer va al mismo ritmo que él y entonces empiezan todos los problemas matrimoniales de insatisfacción de la chica (él no me escucha) y la insatisfacción del chico (tuve la relación, pero no sentí esa penetración íntima que va más allá del cuerpo)», menciona Carlos Beltramo.

Se pierde la mirada bondadosa al prójimo porque ahora está llena de lujuria. «Empiezas a ver a las personas del otro sexo como pedazos de objeto caminando, y piensas cómo puedes satisfacerte». Esto sucede debido a que la pornografía, sin importar la cantidad de consumo, es que es una «deformante de la realidad».

El placer siempre debe llevar al amor

El acto conyugal tiene que guiar al amor siempre; llevar a una verdadera unión en la que ambos expresan la dignidad de sus personas. «Es que la sexualidad lo pide, empieza en lo físico, pero no termina en lo físico».

El experto sugiere que para una convivencia sana siempre debe haber espacios de diálogo y negociación, conocer al otro íntimamente para poder tener una unión llena de generosidad, viviendo la sexualidad como Dios nos llama: reproductiva y unitiva.

San Juan Crisóstomo sugiere a los esposos hacer este razonamiento a sus esposas:

«Te he tomado en mis brazos, te amo y te prefiero a mi vida. Porque la vida presente no es nada, te ruego, te pido y hago todo lo posible para que de tal manera vivamos la vida presente que allá en la otra podamos vivir juntos con plena seguridad. […] Pongo tu amor por encima de todo, y nada me será más penoso que apartarme alguna vez de ti» (In epistulam ad Ephesios, homilia 20, 8).