Cómo vivir la alegría de la Pascua según los santos 

Estos grandes personajes nos recuerdan y enseñan la hermosura del tiempo pascual, y si lo vivimos con amor, nos ayuda a llegar a la santidad

La Iglesia católica está de fiesta con la llegada de la Pascua, porque sabemos que Jesús ha resucitado para salvarnos, enseñarnos que podemos llegar al cielo con Él si trabajamos en nuestra santidad.

Conocemos ejemplos de vida que nos enseñan a recibir este tiempo como el mejor

Este santo nos recuerda nuestra temporalidad en la vida terrena, que tiene una fecha de término, porque realmente no habremos vívido hasta llegar con Jesús. Este frase nos invita a participar activamente en la Iglesia, aunque no significa que debemos vivir pegados a las puertas del templo, sino que podemos hacerlo a través de actos pequeños en la cotidianidad.

Consejo: sería bueno meditar sobre la pasión de Jesús para recordar nuestra temporalidad y el propósito para el cual realmente fuimos destinados: llegar al Cielo. Puedes hacer 15 minutos de meditación de los fragmentos del libro El Hombre Dios de María Valtorta.

Estamos en los momentos más cruciales de la Iglesia en donde no todas las personas ven con claridad la imagen tan hermosa de Jesús. Santa Teresa nos recuerda la gran belleza que se encuentra al admirar a Cristo, que venció la muerte, para darnos la vida. Hay que transmitir esa alegría y fascinación por la Resurrección.

Consejo: piensa con sinceridad, ¿a cuántas personas les platicó sobre Dios en mi vida diaria? ¿Realmente son suficientes? Jamás será suficiente platicar sobre la maravilla de Jesús y su regreso a la vida. Publica en tus redes sociales, conversa con tus allegados, grita a todo pulmón: Cristo está vivo y Él vino a salvarte.

Jesús vino al mundo a enseñarnos distintas facetas de Él, y cada una se complementa para mostrarnos el amor verdadero, esto nos lo recuerda Santo Tomás. Esta acción es una invitación a ser la persona que debemos ser para ayudar a los demás.

Consejo: este en un momento perfecto para hacer una introspección en donde veamos las virtudes que nos hace falta trabajar y los defectos que debemos disminuir. Puedes hacer una lista de acciones para cultivar esas cualidades.

«El tiempo pascual es tiempo de alegría, de una alegría que no se limita a esa época del año litúrgico, sino que se asienta en todo momento en el corazón del cristiano. Porque Cristo vive: Cristo no es una figura que pasó, que existió en un tiempo y que se fue, dejándonos un recuerdo y un ejemplo maravilloso. No: Cristo vive. Jesús es el Emmanuel: Dios con nosotros. Su Resurrección nos revela que Dios no abandona a los suyos».