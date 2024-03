Dónde ver las celebraciones de Semana Santa del Santo Padre

Con el Domingo de Ramos iniciamos la Semana Santa, y una buena manera en que los enfermos pueden participar es viendo las celebraciones del Papa por Internet

La Cuaresma está llegando a su fin.

No olvides a Aleteia en tu ofrenda cuaresmal

para que brille la esperanza cristiana.

¡Apoya a Aleteia! DONE AHORA

Estamos a punto de concluir la Cuaresma. El próximo 24 de marzo será Domingo de Ramos, con lo que dará inicio la Semana Santa. Por supuesto, lo ideal para todos los católicos será participar en las celebraciones de cada día en sus parroquias, sin embargo, para los enfermos, ancianos y personas que no puedan salir, hay una muy buena opción: ver las celebraciones del Papa Francisco por Internet.

Celebraciones desde el Vaticano

La Sala de Prensa de la Santa Sede publicó el pasado 29 de febrero las celebraciones que se realizarán durante la Semana Santa, de 24 al 31 de marzo, las cuales serán presididas por el Papa Francisco, de acuerdo con la Oficina de Celebraciones Litúrgicas; sin embargo, podrían modificarse por cuestiones de salud del Santo Padre.

La lista está dispuesta de la siguiente manera, en horario de Roma y México:

1

24 de marzo: Domingo de Ramos



El Papa presidirá una Misa a las 10 horas (3:00 am en México) en la Plaza de San Pedro, con la tradicional procesión que conmemora la entrada del Señor en Jerusalén.

2

28 de marzo: Jueves Santo



Como Obispo de Roma, el Santo Padre presidirá la Misa Crismal a las 9:30 am (2:30 am Méx) en la Basílica de San Pedro. Cabe destacar que el calendario no indica el lugar de celebración de la Última Cena.

3

29 de marzo: Viernes Santo



Este día el Papa presidirá el servicio de la Pasión en la Basílica de San Pedro a las 17:00 horas (10:00 am Méx), antes de dirigirse al Coliseo a las 21:15 horas (14:15 Méx) para la celebración del Vía Crucis.

4

30 de marzo: Sábado Santo y Vigilia Pascual



Está indicado que el Papa Francisco presidirá la Vigilia Pascual a las 19:30 horas (12:30 Méx) en la Basílica de San Pedro.

5

31 de marzo: Domingo de Pascua



Finalmente, el domingo de Pascua, 31 de marzo, el Papa Francisco presidirá la Misa de la Resurrección del Señor a las 10:00 horas (3:00 am en Méx) en la Plaza de San Pedro, antes de pronunciar su bendición Urbi et Orbi.

Recordemos que esta bendición es válida para todo el mundo, sin importar que se vea en una repetición.

Todas las celebraciones en vivo podrán verse por el sitio oficial del Vaticano o bien, podrás consultar todas las notas con contenido exclusivo que publicará Aleteia.