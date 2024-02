No quería actuar en The Chosen, lo hizo y encontró a Dios

Nick Shakoour interpreta a Zebedeo, el padre de Santiago y Juan, en la exitosa serie The Chosen. Aunque era reacio a aceptar este papel para no encasillarse demasiado en su carrera, el actor tuvo un deslumbrante encuentro con Dios. Hoy, ¡no tiene miedo de decirlo alto y claro!

Los caminos del Señor son decididamente misteriosos. Y el actor estadounidense Nick Shakoour no lo niega. Cuando su agente le propuso protagonizar la serie The Chosen, dudó durante mucho tiempo y rechazó tres ofertas antes de aceptar finalmente. ¿Qué le retuvo? En primer lugar, el papel que le ofrecían, interpretando a Zebedeo, el padre de los apóstoles Santiago y Juan, un pescador de unos cincuenta años, cuando él mismo solo tenía treinta. Y además, ¿participar en una serie religiosa no le cerraría muchas puertas en la industria cinematográfica?

Aunque dice haber sido educado en la religión ortodoxa griega, Nick Shakoour llevaba años sin practicarla y su vida de actor estaba muy alejada de una vida de fe. Sin embargo, acabó aceptando el papel y rodó las temporadas 1, 2 y 3 antes de sufrir una conversión meteórica, como relató en un artículo publicado en el Washington Times a principios de febrero.

«Para ser honesto, desde que conocí a Dios en Texas al final de la tercera temporada, he estado agradecido por todo, pero no me da ninguna gloria que me alaben por este papel de Zebedeo», compartió, antes de añadir: «Estoy más emocionado por cómo la serie afecta a la gente que por si es algo que me beneficia a mí. Dios vino y lo quemó todo».

«Conocí al creador de todo el universo»

Y el actor, visiblemente cambiado, continúa contando su increíble historia. En los últimos días del rodaje de la tercera temporada, una mañana al llegar al set, Nick Shakoour sintió como un enorme agujero negro en su interior. «Oigo una voz en mi corazón: ‘Si no pides ayuda a Dios ahora mismo, las cosas van a ir mal’. Lo siguiente que sé es que estoy gritando por dentro: «Dios, mi alma lleva perdida mucho tiempo y ahora te necesito. Y no solo te necesito a ti, necesito lo que tú y Jesús tienen que ofrecerme».

El día transcurrió con dificultad y, por la tarde, Nick siguió a parte del equipo para asistir a una conferencia sobre la Iglesia. Al final de la conferencia, que terminó como una vigilia de oración, sus amigos le impusieron las manos y empezaron a rezar por él. Fue entonces cuando el actor sintió que un fuego le consumía y le renovaba. «Como si fuera yo, pero ya no era yo», intenta explicar.