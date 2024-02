‘Le pupille’ y ‘The Shepherd’, dos cortos de Cuarón 

‘Le pupille’ y ‘The Shepherd’, dos cortos producidos por el mexicano Alfonso Cuarón, pueden verse en la plataforma de Disney y sus detalles religiosos gustarán a los lectores de Aleteia





Antaño los cortometrajes de estreno eran imposibles de ver para el espectador medio. Llegaban a muy pocos cines, se proyectaban en festivales, en circuitos restringidos, y a veces en televisión, a altas horas de la madrugada y cuando habían pasado meses del estreno. El caso de Pedro Almodóvar y sus mediometrajes es atípico porque se exhibieron en salas comerciales. Con el tiempo llegó YouTube y facilitaron el visionado… pero a menudo acababan eliminándolos por conflictos de derechos de autor. El momento actual, en cambio, es perfecto para los cortos: podemos descubrir muchos de ellos en las plataformas de streaming.

Si uno tiene suscripción a Disney, comprobará que en el apartado de cortos originales, entre historias animadas de Pixar y de la propia Disney, están disponibles dos cortometrajes de alrededor de 40 minutos con varios vínculos en común. Para empezar, el productor de ambos es el cineasta mexicano Alfonso Cuarón (ganador de 4 premios Oscar por distintas labores en Roma y Gravity). Los dos se inspiran en material breve de escritores. También tienen en común que se trata de historias con fondo navideño y un toque de cuento o de fábula. Y, para terminar, los dos contienen detalles religiosos que gustarán a los lectores de Aleteia.

«Le pupille»: alumnas en un colegio interno de monjas

IMDb

Le pupille está ambientado en Italia y dirigido con mucha frescura por la directora Alice Rohrwacher, responsable de esa maravilla titulada Lazzaro feliz y de próximo estreno con La chimera. Su corto se inspira en una carta de la escritora Elsa Morante e incluye, en el reparto, a su hermana Alba y a la famosa actriz Valeria Bruni Tedeschi. Fue nominado al Oscar al Mejor Cortometraje de Ficción en 2023, pero se lo acabaría llevando Un adiós irlandés, otro magnífico filme breve que involucra a un sacerdote y a dos hermanos irlandeses en duelo por la pérdida de su madre.

La historia es sencilla y, como decimos, en forma de cuento navideño. Es la víspera de Nochebuena en una escuela católica interna en la que conviven monjas y alumnas en edad infantil. Se oyen noticias de guerra del exterior y quienes habitan el convento pasan hambre. Un día llega una señora a pedirles que recen por su marido y, de paso, les regala un pastel inglés en cuya receta se han utilizado unos 70 huevos, algo que a las hermanas de la escuela les parece un derroche. ¿Qué harán con el pastel?

Según consta en IMDb, en una entrevista para Bitpix TV, Rohrwacher hablaba de la importancia de Serafina, el personaje de la niña que da título al corto: «La pupila» o «La alumna», y explicaba esto:

«Antes de empezar a rodar, elegimos a estas 17 jóvenes sin saber quién interpretaría al personaje principal de Serafina, pero todas tenían unos ojos muy expresivos, lo que era esencial para la historia. ‘Pupila’ significa ‘ojos’, pero en latín también significa ‘niña’, así que todas tenían que encarnar ese doble significado».

La directora le imprime al asunto un toque cómico, desenfadado, que se agradece. Incluso los créditos son un derroche de ingenio y encanto.

«The Shepherd»: el guía que vino del Cielo

Disney

The Shepherd, aunque literalmente viene a significar «el pastor», con su doble sentido de pastor de almas y pastor de ovejas, se titula en castellano «El guía». Es una producción norteamericana dirigida por Iain Softley, un cineasta británico que gozó de cierta popularidad al principio de su carrera gracias a sus películas Backbeat, Hackers, K-Pax y Las alas de la paloma. Se inspira en la novela corta de Frederick Forsyth -quien la escribió como regalo de Navidad para su mujer- y cuenta con Ben Radcliffe de protagonista y la participación de John Travolta y Steven Mackintosh. El corto parece surgido de Cuentos asombrosos, aquella magnífica serie televisiva que produjo Steven Spielberg.

Cuenta la historia de un piloto al que, en los años 50, le toca volar justo en Nochebuena, por lo que no puede juntarse con nadie y deberá pasar unas horas solo y en el aire. Al poco de iniciar el vuelo, una serie de fallos técnicos le llevarán a quedarse sin radio, sin brújula y con poco combustible. Cuando cree que todo está perdido y corre el riesgo de morir, suelta una plegaria en voz alta: «Por favor, Señor, sácame de ésta. Envíame a alguien que me ayude a aterrizar». No tarda en ocurrir una especie de milagro porque un piloto surge de la nada y le echa una mano. Al final comprobaremos que el corto es una historia que mezcla el milagro con la fantasmagoría.