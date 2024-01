Después de la muerte, ¿veremos a nuestros seres queridos en el Cielo?

San Francisco Javier, en misión a las Indias, escribió con nostalgia sobre San Ignacio de Loyola, su padre espiritual:

«Dices, en el exceso de tu amistad por mí, que deseas ardientemente verme una vez más antes de morir. Solo Dios, que ve en los corazones, sabe cuán viva y profunda impresión ha causado en mi alma este dulce testimonio de tu amor por mí. Cada vez que lo recuerdo -y esto sucede a menudo- las lágrimas brotan involuntariamente de mis ojos.

Ruego a Dios que, si no podemos volver a vernos en la tierra, disfrutemos juntos en una eternidad feliz del descanso que no se puede encontrar en la vida presente. De hecho, no volveremos a vernos en la tierra más que a través de cartas. Pero en el Cielo, ¡ah, será cara a cara! Y entonces ¡cómo nos abrazaremos!»

Cartas de San Francisco Javier, 93, n. 3